Atriz de “Superman” revela novidade de clube do Brasileirão

Rachel Brosnahan, que interpretará Lois Lane no filme "Superman: Legacy", publicou nas redes sociais as primeiras imagens da nova camisa do Bahia. O uniforme temático, divulgado nesta sexta-feira (27), faz parte de uma parceria entre o Tricolor baiano e a DC Studios para promover o longa-metragem que estreia no dia 10 de julho, nos cinemas.

A camisa apresenta design predominantemente vermelho com mangas azuis e numeração em amarelo. O uniforme traz o emblema do Tricolor incorporado aos números e a marca da DC Studios posicionada na parte superior.

A parceria para divulgação do filme une o clube baiano e a produtora cinematográfica, que juntos aproveitaram a conexão histórica entre o Bahia e o personagem Superman. O time é conhecido como Esquadrão de Aço, enquanto o herói recebe o apelido de Homem de Aço. Além disso, clube e o personagem também compartilham as mesmas cores.

O lançamento do novo uniforme acontece em 2025, ano em que o Bahia firmou contrato com a Puma. Este será o terceiro uniforme produzido pela fabricante alemã para o clube, após os dois primeiros modelos terem sido lançados em março. Veja abaixo a imagem divulgadas pela atriz:

Camisa nova do Bahia (Foto: Reprodução)

Até o momento da publicação desta matéria, ainda não foram divulgadas informações sobre quando o uniforme estará disponível para venda ao público ou se será utilizado em partidas oficiais pelo Bahia. A estreia do filme "Superman: Legacy" está marcada para 10 de julho, data em que os fãs do cinema e do Tricolor poderão assistir à produção que motivou esta colaboração.

Bahia e Superman

A relação entre o clube brasileiro e o herói da DC Comics é antiga. O início da aproximação entre as duas marcas aconteceu em 1979, quando o cartunista Ziraldo desenhou o Super-Homem como mascote oficial do time.

O gesto foi o ponta pé inicial para a conexão. Até os dias atuais, o herói segue sendo um personagem forte na construção da identidade visual do Tricolor de Aço.