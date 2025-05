O Bahia sofreu um golpe duro na noite desta quarta-feira ao perder para o Atlético Nacional, na Colômbia, por 1 a 0. O resultado faz o time colombiano assumir a liderança do grupo F da Libertadores e deixa o Tricolor em situação complicada. Ainda assim, o time comandado por Rogério Ceni depende só de si e decide classificação na última rodada, contra o Internacional.

Ao término da partida, o zagueiro Ramos Mingo, uma das lideranças da equipe do Bahia, disse manter a confiança na classificação para as oitavas da competição continental.

- É uma partida de um gol, foi uma jogada típica deles. O importante é que temos chances de classificação, vamos até o final. Se temos 1% de chance de classificação, temos que acreditar. Vamos dar nosso melhor para tentar nos classificar contra o Internacional - disse Ramos Mingo ao canal Paramount +.

Ramos Mingo em ação pelo Bahia no Campeonato Brasileiro (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O Bahia tem muito mais do que 1% de chance de ir às oitavas, mas a derrota deixa a equipe em situação mais delicada na tabela. O Tricolor dorme na segunda colocação do grupo, com sete pontos, e pode perder mais uma posição a depender do resultado de Nacional (URU) e Internacional nesta quinta-feira.

O único gol do Atlético Nacional foi marcado por Viveros, logo no início do segundo tempo, após desatenção do sistema defensivo do Bahia.

Próximos compromissos do Bahia

O Bahia agora volta suas atenções para o clássico contra o Vitória, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. O jogo decisivo contra o Internacional, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, está marcado para as 19h do dia 28 de maio, no Beira-Rio.

