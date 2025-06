Fim das férias na Cidade Tricolor. O elenco do Bahia se reapresenta neste sábado depois de 14 dias de recesso durante a parada para o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

Os atletas do Bahia se reapresentam neste sábado no CT Evaristo de Macedo para começar a preparação de olho na partida contra o Fortaleza, marcada para as 21h30 do dia 9 de julho (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Pivetes brilham na Seleção

Ruan Pablo e Dell comemoram gol da Seleção em amistoso contra o México (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Titulares da seleção brasileira sub-17 na goleada por 5 a 0 em amistoso contra o México, na última sexta-feira (27), os Pivetes de Aço Dell e Ruan Pablo retornam a Salvador para se reapresentarem ao Bahia. Enquanto Dell ainda transita entre o elenco sub-20 e sub-17, Ruan já treina junto com a equipe profissional, que retoma os trabalhos neste sábado depois das férias.

continua após a publicidade

Ambos estavam no Rio de Janeiro com a Seleção em preparação para o Mundial da categoria, que será disputado do Catar, em novembro. O Brasil é cabeça de chave de um grupo que ainda tem Zâmbia, Honduras e Indonésia.

Última rodada do Baiano Sub-20

Jogadores do Sub-20 comemoram gol contra o SSA, pelo Campeonato Baiano. Agenda do Bahia na competição tem o Jacuipense na última rodada (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O time sub-20 do Bahia entra em campo às 15h deste sábado (horário de Brasília) contra o Jacuipense, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano da categoria. A partida será disputada no estádio Luiz Viana Neto, em Santo Estêvão, a cerca de 155 quilômetros de Salvador. Líder do grupo 1 com 22 pontos, o Tricolor já está classificado para a próxima fase da competição.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Bahia