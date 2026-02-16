menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Reforço que chegou 'de graça' no São Paulo empolga torcedores

Jogador vinha perdendo espaço no Bahia

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/02/2026
15:04
Cauly posa com as taças conquistadas na Bulgária Foto: Redes Sociais
imagem cameraCauly posa com as taças conquistadas na Bulgária (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Já com contrato assinado, Cauly foi oficialmente anunciado como reforço do São Paulo. O meio campista chega por empréstimo, desfalcando a equipe de Rogerio Ceni. Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão. Segundo apuração do Lance!, o valor será abatido de um crédito que o Tricolor Paulista tem com o Bahia.

Sendo assim, o meia chega "de graça", sem custar nada diretamente dos cofres do São Paulo.

Rogério Ceni critica saída de Cauly

Rogério Ceni abriu o jogo sobre a transferência de Cauly para o São Paulo. Ao ser questionado sobre a mudança da camisa 8, que passou para Caio Alexandre. De acordo com as suas palavras, a saída "não deveria ter acontecido".

- A camisa 8 sai de um jogador que não deveria ter ido embora, o Cauly, que precisava estar aqui. Ele tem as características do tradicional camisa 8 do Bahia. Agora o Caio assume. Ele e o Everton têm qualidade e capacidade para vestir essa camisa - disse Ceni.

Cauly - Bahia
Cauly chega para reforçar o São Pualo em 2026 (Foto: Reprodução / Instagram)

São Paulo conhece adversário das quartas do Paulistão

As quartas de final do Campeonato Paulista estão definidas, e o mata-mata promete emoção sem colocar frente a frente os quatro grandes clubes nesta fase. 

Na última rodada da fase de grupo, o São Paulo fez sua parte ao bater a Ponte Preta por 2 a 1 - os gols foram de Lucas Ramon e Calleri. Com atuação segura, o Tricolor garantiu a classificação e agora encara o Bragantino, adversário que tem se consolidado como uma das forças do futebol brasileiro.

