A partida contra o Fluminense não só marca a despedida do Bahia da temporada, como também encerra o ciclo do lateral-direito Santiago Arias no Tricolor. Contratado no início de 2024, o atleta colombiano de 33 anos tem vínculo até dezembro deste ano, mas a diretoria do clube preferiu não renovar.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Ao longo desta temporada, Arias revezou a lateral direita com Gilberto, e a posição seguiu como a única do Bahia que não tinha um titular definido. O colombiano, no entanto, começou no onze inicial na vitória da última quarta-feira contra o Sport e ganhou de presente a titularidade neste domingo contra o Fluminense, seu último jogo com a camisa azul, vermelha e branca.

Arias fez 34 jogos pelo Bahia em 2025 (2506 minutos), com direito a um gol marcado na goleada por 5 a 0 contra o Jacuipense, pela semifinal do Campeonato Baiano. No ano passado, ele foi um pouco mais regular e entrou em campo 38 vezes, além de dar quatro assistências e balançar as redes uma vez.

continua após a publicidade

Depois da partida contra o Sport, a esposa do atleta, Karin Jimenez, escreveu uma mensagem de despedida nas redes sociais:

Um jogo que teve um sentimento diferente, daqueles que a gente guarda bem pertinho do coração. E para o Santi… foi lindo ver ele brilhar assim, com a força e a entrega que sempre o definiram.

Não sei o que virá, não sei quais caminhos nos esperam… mas sei de uma coisa: cada passo que vivemos aqui foi com amor, com fé e com gratidão.

Hoje eu fico com isso. Com a emoção. Com o orgulho. Com o presente.

continua após a publicidade

E que seja Deus guiando o que vem pela frente.

Arias, lateral da Colômbia, em ação na decisão entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste; jogador se despede contra o Fluminense (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

➡️Bahia fecha temporada histórica com recordes na Arena Fonte Nova

A carreira de Arias antes do Bahia

Santiago Arias construiu um currículo recheado antes mesmo de chegar ao Bahia, com passagens por grandes clubes europeus, como Sporting (POR), PSV (HOL), Atlético de Madri (ESP) e Bayer Leverkusen (ALE).

Tudo isso sem falar do seu tempo de serviço à seleção colombiana. Presente em duas Copas do Mundo (2014 e 2018), Arias cotinua sendo convocado regularmente e foi titular nos dois últimos amistoso contra Nova Zelândia e Austrália.

🔥Simule aqui todos os resultados da Copa do Mundo 2026