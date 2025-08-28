O Bahia entra em campo às 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília) para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova.

Agenda do Bahia

Depois do duelo, o time já começa a se preparar para a partida deste domingo, contra o Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão. Serão apenas duas sessões de treino entre um jogo e outro, na sexta pela tarde e no sábado de manhã.

+ Convocado para a Seleção, Jean Lucas não joga final da Copa do Nordeste pelo Bahia

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Sub-20

O time sub-20 do Bahia entra em campo a partir das 15h desta quinta-feira (horário de Brasília) para enfrentar o Piauí, pelas quartas de final da Copa do Nordeste da categoria. A bola rola para o jogo decisivo no CT Evaristo de Macedo.

Ingressos Bahia x Fluminense

A venda para o público geral está aberta desde a última terça-feira e segue até às 20h30 desta quinta, dia do jogo decisivo pela Copa do Brasil, exclusivamente pela internet.

Ingressos Confiança x Bahia

Os torcedores do Bahia que quiserem comparecer ao Bastistão no próximo dia 3 de setembro, às 21h30 (de Brasília), para acompanhar a final da Copa do Nordeste, pode comprar os ingressos para o setor de cadeiras vermelhas, destinado aos visitantes. O preço é R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. A compra deve ser feita pela internet.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fluminense (19h30 do dia 28/08) - ida das quartas da Copa do Brasil; Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão; Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) - 1ª final da Copa do Nordeste Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste; Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil.

