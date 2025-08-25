Horas depois de ser anunciado como novo reforço do Bahia, João Paulo já foi oficialmente apresentado em entrevista coletiva na Arena Fonte Nova, na tarde desta segunda-feira. O goleiro chega ao Tricolor por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra ao fim do vínculo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Depois de sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo em 2024, que o tirou de ação por nove meses, João Paulo encara essa nova oportunidade com a camisa do Bahia como um verdadeiro recomeço.

— [Escolhi o Bahia] pelo momento que o Bahia vive e o projeto do clube. É um time que sabe onde quer chegar. Há um tempo eu já vinha criando a ideia de procurar novos ares e ganhar novas oportunidades depois da lesão. Queria ter o sentimento de estar em campo novamente e fazer o que sei de melhor. Mas o projeto do Bahia é um fator muito importante — afirmou o goleiro durante entrevista de apresentação.

continua após a publicidade

Vale lembrar que ele só voltou a atuar na vitória do Santos contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista deste ano. Foi a única partida oficial do goleiro nesta temporada, já que Gabriel Brazão ganhou destaque e assumiu a titularidade no Peixe.

João Paulo tem 30 anos e chega para suprir uma lacuna importante no elenco tricolor, que se reforça a cada ano. Ronaldo não vive um bom momento debaixo das traves, enquanto Marcos Felipe foi emprestado ao Eyüpspor, da Turquia. Essa, inclusive, era uma posição que o torcedor clamava por reforços, e a diretoria buscava soluções no mercado.

continua após a publicidade

Mas, para conquistar a confiança de Rogério Ceni, ele terá que se adaptar a alguns padrões que são marcas registradas da equipe, como o jogo com os pés, características que ele conhece muito bem.

— O próprio Fernando Diniz é um treinador que cobra muito a participação com os pés, mas dentro disso ele prepara o time para que o goleiro tenha tranquilidade na saída com a bola. Estou muito tranquilo, acompanhei algumas movimentações de Ronaldo nos últimos jogos, vi que ele foi bastante acionado. Nesta semana de treinamentos com Rogério eu consegui assimilar as ideias.

Quando João Paulo estreia pelo Bahia?

João Paulo anunciado pelo Bahia (Foto: divulgação / EC Bahia)

João Paulo já iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo e está disponível para jogar a Copa do Brasil e o Brasileirão. A expectativa é que ele faça a estreia às 19h30 desta quinta-feira, quando o Bahia recebe o Fluminense pelo jogo de ida das quartas de final do mata-mata nacional. O próprio João disse que está pronto para estrear o quanto antes.

— Já vinha treinando há algum tempo no Santos, tive a oportunidade de jogar depois da minha lesão. Hoje eu já me considero pronto, se o professor optar por mim na quinta-feira, vou estar à disposição para fazer o meu melhor. Fiz uma partida oficial pelo Campeonato Paulista e joguei em dois amistosos, mas dentro desse tempo eu também vinha treinando forte com os preparadores de goleiros do Santos, que me deixaram na melhor forma física — avisou.

Vale lembrar que ele não pode entrar em campo nas finais da Copa do Nordeste, já que as inscrições de atletas acabaram no início de junho.