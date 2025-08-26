Ingressos de Bahia x Fluminense estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes entram em campo nesta quinta, pelas quartas da Copa do Brasil
A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Fluminense, marcada para as 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet. Mais de 22 mil torcedores já garantiram presença na Arena Fonte Nova.
As vendas no site começaram na última quinta-feira para sócios, mas o público geral só teve acesso nesta terça, a partir das 10h. A compra online pode ser feita até às 20h30 desta quinta, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.
Preços dos ingressos para Bahia x Fluminense
Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.
- Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);
- Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);
- Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);
- Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);
- Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20)
- Lounge Premium - R$ 280;
- Lounge Criança - R$ 170;
- Visitante - R$ 150 (meia R$ 75).
O que está em jogo?
Esse é o primeiro duelo desse confronto de 180 minutos entre Bahia e Fluminense. Enquanto o time carioca busca seu segundo título na competição, o Tricolor baiano sonha em chegar às semifinais pela primeira vez. A partida de volta está marcada para as 19h do dia 10 de setembro, no Maracanã.
+ Confira arbitragem de Bahia x Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
