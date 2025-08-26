A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Fluminense, marcada para as 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet. Mais de 22 mil torcedores já garantiram presença na Arena Fonte Nova.

As vendas no site começaram na última quinta-feira para sócios, mas o público geral só teve acesso nesta terça, a partir das 10h. A compra online pode ser feita até às 20h30 desta quinta, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Fluminense

Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);

Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);

Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);

Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20)

Lounge Premium - R$ 280;

Lounge Criança - R$ 170;

Visitante - R$ 150 (meia R$ 75).

Tabela de preços dos ingressos para Bahia x Fluminense (Foto: reprodução)

O que está em jogo?

Esse é o primeiro duelo desse confronto de 180 minutos entre Bahia e Fluminense. Enquanto o time carioca busca seu segundo título na competição, o Tricolor baiano sonha em chegar às semifinais pela primeira vez. A partida de volta está marcada para as 19h do dia 10 de setembro, no Maracanã.

