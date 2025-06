De férias desde o dia 13 de junho, após triunfo contra o Bragantino, os jogadores do Bahia têm o último dia de recesso nesta sexta-feira, já que o elenco se reapresenta no sábado.

Agenda do Bahia

O Bahia volta aos treinos neste sábado, e os atletas que estão espalhados pelo mundo curtindo férias na Itália, México, França, Rio de Janeiro e tantos outros lugares voltam ao CT Evaristo de Macedo para começar a preparação de olho na partida contra o Fortaleza, no dia 9 de julho, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Novo comandante do Sub-17

Carlos Larocca, novo técnico do sub-17 do Bahia (Foto: dilvugação/EC Bahia)

Carlos Larocca é o novo treinador do Sub-17 do Bahia. Aos 32 anos, o profissional tem passagens de sucesso pelo Fortaleza e Fluminense, clube pelo qual quebrou o recorde de treinador com mais títulos internacionais na história da base. Larocca substitui Leo Mendes, que volta a comandar a equipe profissional feminina da Ferrovária (SP). O novo comandante da base Tricolor inicia os trabalhos nesta sexta e prepara a equipe para entrar em campo na próxima terça contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

Futebol feminino

Jogadoras do time feminino do Bahia só terão agenda cheia em agosto (Foto: Elias Santana Malê/EC Bahia)

O Bahia está de férias e volta aos trabalhos no dia 7 de julho, quando inicia preparação para as quartas de final da Série A1, contra o Corinthians, e para a Copa do Brasil. A Mulheres de Aço, porém, só vão disputar essas competições em agosto por conta da Data Fifa, que conta com amistoso e Copa América.

Projeto Premiado

Crianças no projeto Bora Bahêa Meu Bairro (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O Bora Bahêa Meu Bairro, projeto de incentivo à pratica do futebol em bairros populares de Salvador, foi reconhecido com o Prêmio AIDEP para Projetos Sociais do Futebol durante o FutEdu Summit, evento de projetos educacionais relizado em Curitiba.

Próximos jogos do Bahia