O Bahia passou por uma verdadeira maratona de jogos neste segundo semestre, não à toa é o time das quatro divisões que mais entrou em campo até aqui. O setor que mais sofreu com a sequência pesada foi a defesa, que teve jogadores levados à exaustão e uma série de lesões ao longo da temporada.

A primeira consequência imediata para o Bahia foram as lesões, que deixaram o setor desfalcado e criou problemas para Rogério Ceni. Gabriel Xavier, Kanu, Santiago Arias, Gilberto, Ronaldo e Iago Borduchi tiveram lesões em algum momento antes da parada para o Mundial de Clubes. Kanu, inclusive, segue em recuperação até agora depois de passar por cirurgia em tratamento de lesão na panturrilha, mesmo problema que também tirou Gabriel Xavier de ação por mais de um mês.

Lesões no setor defensivo do Bahia:

Santiago Arias (estiramento muscular);

Gilberto (lesão muscular);

Gabriel Xavier (lesão na panturrilha);

Iago Borduchi (lesão muscular e fratura no nariz);

Kanu (lesão na panturrilha);

Ronaldo (lesão na coxa).

David Duarte e Gilberto na partida contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Para driblar essas ausências, Rogério Ceni recorreu a atletas da base, como o zagueiro Fredi, que entrou em campo oito vezes pelo time profissional em 2025, e às improvisões, principalmente na lateral direita, já que Arias e Gilberto chegaram a ficar lesionados no mesmo período.

Jogadores do Bahia exaustos

Para além da lesão, outro problema que afeta muito o Bahia é o desgaste físico. São seis jogadores com 30 jogos ou mais na temporada, número de partidas superior ao de muitos times. Dentre eles estão Luciano Juba e Marcos Felipe.

Com 32 jogos, Juba é o terceiro atleta que mais vezes entrou em campo, só atrás de Cauly e Erick Pulga, e foi o segundo que mais somou minutos na temporada (2362). O primeiro nesta estatística é o zagueiro argentino Ramos Mingo, que mesmo com 29 jogos foi bastante acionado por Rogério Ceni e jogou 2474 minutos. Marcos Felipe (2231 minutos), David Duarte (1877 minutos) e Gilberto (1809 minutos) completam a lista de defensores no top-10.

Ramos Mingo em ação contra o Bragantino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O elenco do Bahia segue de férias para recuperar o aspecto físico já de olho na volta aos gramados, que acontece às 21h30 do dia 9 de julho (horário de Brasília), quando enfrenta o Fortaleza pelas quartas da Copa do Nordeste.

