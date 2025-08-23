O Bahia encerra, neste sábado, a preparação para enfrentar o Santos, em partida marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

O elenco tricolor se apresenta às 10h30 deste sábado no CT Evaristo de Macedo para o último trabalho. Depois do jogo, o time já começa a se preparar para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, marcada para a próxima quinta, também na Fonte Nova.

+ Tiago é o atleta mais eficiente do Bahia na temporada; veja números

Elenco do Bahia antes de treino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Sub-20

Depois de aplicar 5 a 0 no jogo de ida, o Bahia decide o título do Campeonato Baiano Sub-20 à partir das 9h (de Brasília), em Serrinha, no interior do estado. O Tricolor é o grande favorito para levantar o sétimo troféu seguido. A partida será transmitida pelo canal TVE Bahia.

continua após a publicidade

Baianão Feminino

O Bahia estreia a partir das 15h deste sábado no Campeonato Baiano Feminino. O primeiro adversário será o Jequié, no CT Evaristo de Macedo.

Atendimento ao sócio

O Bahia divulgou um itinerário especial de atendimento presencial na Arena Fonte Nova durante os próximos dias. Confira abaixo:

Domingo (24) - Bahia x Santos - CAS Presencial: 11h até final do 1º tempo - CAS Virtual: Fechada

Quinta-feira (28) - Bahia x Fluminense - CAS Presencial: 12h até final do 1º tempo - CAS Virtual: 9h às 18h

Ingressos Bahia x Santos

A venda para o público geral está aberta desde a última sexta e vai até às 17h de domingo, dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos. As compras devem ser feitas exclusivamente pela internet.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão; Bahia x Fluminense (19h30 do dia 28/08) - ida das quartas da Copa do Brasil; Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão; Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão; Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Kauê Furquim se apresenta ao Bahia após deixar o Corinthians

➡️Veja data e horário dos jogos entre Fluminense e Bahia pelas quartas da Copa do Brasil

➡️Em nova fase, Arias mira seleção da Colômbia e fala sobre Ancelotti em Bahia x Santos