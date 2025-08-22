Recuperado de lesão na coxa que o deixou afastado dos gramados por mais de um mês, Santiago Arias projeta nova sequência no time titular do Bahia. Depois de jogar 90 minutos contra o Ceará e ajudar na classificação para a final da Copa do Nordeste, o lateral-direito começa a sonhar alto e coloca como meta a volta para a seleção colombiana.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Arias destacou que segue focado e vislumbra uma convocação para a próxima Data Fifa.

— É muito bom voltar a estar no radar da seleção. Na última convocatória não pude estar por conta de uma lesão, mas, graças a Deus, não foi nada grave. Agora, o mais importante é somar minutos, ter ritmo de competição e estar preparado caso venha um chamado da seleção. Se não vier, sigo focado no Bahia, pensando nos objetivos que temos a curto e longo prazo. Às vezes não jogamos, não porque estejamos mal, mas porque é uma escolha do treinador. Isso temos que respeitar, ele decide quem está melhor para cada partida — reforçou Arias.

Vale destacar que Gilberto, o outro lateral-direito do elenco, aparecia com mais regularidade no time titular, mas ficou na fisioterapia durante toda a semana e é dúvida neste domingo. Ele sequer foi relacionado para a semifinal da Copa do Nordeste contra o Ceará, na última quarta.

Arias em ação na decisão entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Ancelotti vai acompanhar Bahia x Santos

Enquanto Arias busca chamar atenção de Néstor Lorenzo, técnico da Colômbia, Carlo Ancelotti, novo comandante do Brasil, vai estar na Arena Fonte Nova para acompanhar a partida entre Bahia e Santos, clubes que têm atletas no radar da Seleção para esta próxima Data Fifa, a exemplo de Gabriel Brazão (goleiro do Peixe) e Jean Lucas (meia do Tricolor).

Experiente e com várias convocações no currículo para a seleção colombiana, Arias aconselhou os colegas de time diante da oportunidade de serem acompanhados de perto pelo treinador italiano.

— Com a experiência que tenho, o que posso dizer a eles é que precisam estar focados no jogo. Precisam estar concentrados em fazer o seu trabalho. Quanto mais concentrados estiverem, mais fácil será. Acho que também é importante esquecer o que acontece fora, quem está na arquibancada, quem está assistindo a partida — iniciou.

— O mais importante, como disse, é continuar jogando em equipe, buscar a vitória e nada mais. Tenho certeza de que as coisas vão sair bem para todo o time e também para os jogadores. É muito bom que o treinador da seleção brasileira venha assistir — completou o lateral.

Arias deve ser titular do Bahia contra o Santos, em jogo que será assistido por Ancelotti (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Em situações opostas na tabelas do Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo às 16h deste domingo (horário de Brasília) para tentar abrir distância para o quinto colocado e encostar em Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, únicos times à frente do Tricolor.

— Como já disse antes, precisamos apenas focar no nosso trabalho. Entrar em campo, continuar melhorando, mostrando nosso futebol e buscar a vitória. Estamos em casa, e temos que fazer isso ser respeitado. A melhor forma de respeitar o adversário é trabalhando sério, com concentração, e conquistando esses três pontos importantes para seguir no G4.