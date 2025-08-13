menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 13/8/2025

Tricolor segue preparação para enfrentar o Corinthians

Jogadores do Bahia reunidos durante treino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
imagem cameraJogadores do Bahia reunidos durante treino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 13/08/2025
04:00
  • Matéria
  Matéria

O Bahia se reapresentou na última terça-feira e segue, nesta quarta, a preparação para enfrentar o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

O elenco se apresenta às 10h30 desta quarta (horário de Brasília) e segue esse itinerário no CT Evaristo de Macedo até sexta, último dia de preparação. A bola rola na Neo Química Arena às 21h deste sábado.

+ Sorteio da Copa do Brasil: Bahia enfrenta o Fluminense nas quartas de final

Sub-20

O time sub-20 do Bahia entra em campo às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília) para enfrentar o Retrô, no CT Evaristo de Macedo, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste da categoria. Na estreia, o Tricolor bateu o Sport (PB) por 4 a 0, em Campina Grande, na Paraíba.

Tour na Fonte

A partir desta quarta, o Tour na Fonte retorna oficialmente. As visitas acontecem de quarta a domingo, com sessões às 10h e às 14h, e passam por diferentes áreas do estádio, das arquibancadas ao Museu do Bahia. O estacionamento é gratuito e o acesso é pelo Acesso 18, na Ladeira da Fonte das Pedras. Os ingressos podem ser comprados pela internet.

Vista aérea da Arena Fonte Nova (Foto: San Junior / Divulgação)
Vista aérea da Arena Fonte Nova (Foto: San Junior / Divulgação)

Próximos jogos do Bahia

  1. Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
  2. Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste;
  3. Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
  4. Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
  5. Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão.

