Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 13/8/2025
Tricolor segue preparação para enfrentar o Corinthians
O Bahia se reapresentou na última terça-feira e segue, nesta quarta, a preparação para enfrentar o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão.
Agenda do Bahia
O elenco se apresenta às 10h30 desta quarta (horário de Brasília) e segue esse itinerário no CT Evaristo de Macedo até sexta, último dia de preparação. A bola rola na Neo Química Arena às 21h deste sábado.
+ Sorteio da Copa do Brasil: Bahia enfrenta o Fluminense nas quartas de final
Sub-20
O time sub-20 do Bahia entra em campo às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília) para enfrentar o Retrô, no CT Evaristo de Macedo, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste da categoria. Na estreia, o Tricolor bateu o Sport (PB) por 4 a 0, em Campina Grande, na Paraíba.
Tour na Fonte
A partir desta quarta, o Tour na Fonte retorna oficialmente. As visitas acontecem de quarta a domingo, com sessões às 10h e às 14h, e passam por diferentes áreas do estádio, das arquibancadas ao Museu do Bahia. O estacionamento é gratuito e o acesso é pelo Acesso 18, na Ladeira da Fonte das Pedras. Os ingressos podem ser comprados pela internet.
Próximos jogos do Bahia
- Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste;
- Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
- Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão.
