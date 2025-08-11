Na prática, o Bahia ainda não terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas, depois do empate eletrizante contra o Fluminense, pela 19ª rodada, há resultados a serem comemorados. Invicto na Arena Fonte Nova, o Tricolor se posicionou como um dos favoritos a terminar o torneio no G-4 e está perto de bater recorde na era dos pontos corridos.

A equipe treinada por Rogério Ceni faz campanha muito parecida com a do ano passado, quando atingiu a marca dos 31 pontos ao término da 19ª rodada. A diferença é que, encerrado o primeiro turno do Brasileirão 2025, o Bahia tem 30 pontos, mas com dois jogos a menos, contra Internacional e Vasco, que ainda não têm data para acontecer.

Ou seja, o Tricolor está, virtualmente, na 17ª rodada. Com essa mesma quantidade de jogos na temporada passada, o time tinha pontuação igual à deste ano (30).

Por isso, o Bahia está perto de um marco histórico, já que 31 pontos é o recorde da equipe depois das 19 primeiras rodadas do Brasileirão de pontos corridos. Essa marca só foi atingida em 2024 e 2019. Nesta temporada o clube pode ir além e chegar aos 36 pontos.

— Acho que jogamos melhor esse primeiro turno que o ano passado. Acho que a gente cria mais, somos um time mais agudo, com mais jogada de um para um [...] Acho que a gente cria mais, acho que estamos mais perto do gol, vejo o time melhor neste sentido. Claro que a ausência do Pulga faz falta neste momento, nos tira uma troca. Mas vejo o time ter mais oportunidades, jogar um pouco melhor que o ano passado. Mas não conseguimos fazer o mais importante, que é o gol — avaliou Ceni depois do jogo contra o Fluminense.

Ceni comemora triunfo do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia consolidado no G-4

A boa pontuação, inclusive, colocou o Bahia no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Consolidado no G-4, a equipe conseguiu se estabelecer na quarta posição durante as últimas três rodadas e pode sonhar até com algo a mais a depender do resultado das partidas atrasadas.

O Bahia, por sinal, oscilou um pouco no início da competição e só conseguiu alcançar o G-4 na 13ª rodada. Daí em diante foram mais quatro aparições entre os quatro pimeiros. Esse é um passo importante para o time que busca a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Como está o G-6 do Campeonato Brasileiro?

1º) Flamengo - 40 pontos em 18 jogos; 2º) Cruzeiro - 37 pontos em 19 jogos; 3º) Palmeiras - 36 pontos em 17 jogos; 4º) Bahia - 30 pontos em 17 jogos; 5º) Botafogo - 29 pontos em 17 jogos; 6º Mirassol - 28 pontos em 17 jogos.

Invencibilidade na Arena Fonte Nova

Torcedores do Bahia comemoram gol contra o Fluminense na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Um dos segredos da boa campanha do Bahia é o desempenho em casa. Enquanto ainda oscila longe de Salvador (são nove pontos ganhos em 24 disputados), o time faz da Arena Fonte Nova uma verdadeira fortaleza e provou isso no último sábado, quando se recusou a perder para o Fluminense e empatou no apagar das luzes com um belo gol de Luciano Juba.

O resultado manteve a invencibilidade do Bahia em casa neste Brasileirão, com três empates e seis vitórias em nove jogos disputados (77% de aproveitamento).

É com o respaldo desses números que o Bahia abre o segundo turno às 21h do próximo sábado (horário de Brasília) contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em busca de mais uma campanha histórica para desbancar os 53 pontos alcançados na temporada passada, até então a melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos.