A equipe feminina do Bahia já tem adversário definido na próxima fase da Copa do Brasil. Depois de bater o Grêmio na terceira fase, as Mulheres de Aço enfrentam o Atlético-MG nas oitavas de final. O sorteio foi realizado na manhã desta terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, logo depois da definição dos confrontos da categoria masculina. Essa é a primeira vez que o time feminino do Tricolor chega às oitavas.

Os confrontos serão disputados na semana do dia 17 de setembro. Em caso de empate, a vaga nas quartas será decidida nos pênaltis. O Bahia será o mandante da partida contra o Galo.

As Mulheres de Aço começaram a campanha no mata-mata nacional já na terceira fase por ser uma das equipes que disputam a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas bateu o Grêmio por 1 a 0, em jogo único, com gol de Gica, em partida disputada no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

— Um balanço muito positivo. Muito feliz no gol da Gica, que vem trabalhando bastante. É o que nós acreditamos em relação a desenvolver a atleta no aspecto físico, técnico, tático, emocional, comportamental, uma atleta que a gente tem potencializado muito, o chute com a perna esquerda, e hoje saiu um baita de um gol, entre outras, a Cássia chutando mais no gol, a Ary indo para um para um, estou muito satisfeito com a equipe de maneira geral — destacou o treinador após a classificação.

Jogadoras do Bahia comemoram gol contra o Grêmio pela Copa do Brasil (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Premiação da Copa do Brasil Feminina

A retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF, no entanto, não prestigiou a competição em termos de premiação. Em valores absolutos, o campeão da Copa do Brasil Masculina 2025 pode embolsar até R$ 101,2 milhões, enquanto na Feminina o máximo é de R$ 1,38 milhão. A diferença chega a 73 vezes.

Os valores da Copa do Brasil Feminina 2025:

1ª fase: R$ 25 mil;

2ª fase: R$ 35 mil;

3ª fase: R$ 40 mil;

Oitavas de final: R$ 50 mil;

Quartas de final: R$ 60 mil;

Semifinais: R$ 70 mil;

Final (participação): R$ 100 mil;

Vice-campeão: R$ 500 mil;

Campeão: R$ 1 milhão;

Total possível: R$ 1,38 milhão.

Mas antes da decisão na Copa do Brasil, a equipe do Bahia tem novo confronto decisivo nesta sexta-feira. A partir das 21h (de Brasília), as Mulheres de Aço disputam o segundo jogo das quartas de final da Série A1 contra o Corinthians, no Pacaembu. Na partida de ida, o Timão venceu por 2 a 1, em Aracaju.