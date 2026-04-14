Mendoza destaca força do Athletico-PR após vitória Arena da Baixada

O Athletico-PR venceu a Chapecoense por 2 a 0, no último domingo (12), na Arena da Baixada, e alcançou sua sexta vitória no Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time comandado por Odair Hellmann subir para a sexta colocação, com 19 pontos, consolidando-se na parte superior da tabela. Os gols da partida foram marcados pelos atacantes Mendoza e Viveros, dois dos principais destaques do elenco.

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A dupla participou dos 11 jogos do Athletico na competição e soma dez dos 17 gols da equipe até aqui. Mendoza tem se destacado também pelo desempenho defensivo, mantendo média superior a quatro bolas recuperadas por jogo, índice comum entre volantes e zagueiros.

O atacante colombiano abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo, aproveitando um rebote e acertando um chute preciso, sem chances para o goleiro Rafael Santos. Após o jogo, Mendoza valorizou o desempenho coletivo e falou sobre o compromisso diante do Palmeiras.

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— Muito feliz em poder marcar mais um gol, em um jogo que não estava fácil para nós, mas ainda mais satisfeito com o empenho e o esforço do nosso time. Foi uma grande vitória, dentro da nossa casa, onde nós mostramos a nossa força. Temos que continuar trabalhando, focados, para evoluirmos ainda mais e, assim, conquistar os nossos objetivos dentro da competição — afirmou.

— Sabemos da dificuldade que iremos enfrentar diante do Palmeiras. É uma grande equipe, com ótimos jogadores, não são os líderes por acaso. Teremos essa semana cheia de treinos pra preparar o jogo e fazer uma grande partida na casa deles. Já mostramos que podemos disputar com qualquer um e vamos fazer o que for preciso pra sair de lá com um resultado positivo — completou.

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Stiven Mendoza Athletico-PR (Foto: Divulgação/Athletico-PR)

Sequência e próximos compromissos

Com a vitória, o Athletico chegou a quatro jogos de invencibilidade como mandante. Antes de superar a Chapecoense, o time havia vencido Cruzeiro, Coritiba e Botafogo, todos em março, também na Arena da Baixada. O próximo duelo será contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileiro. Na sequência, o Furacão recebe o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, no meio da próxima semana.

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