Grêmio marca no fim e vence o Riestra pela Sul-Americana

O Grêmio venceu o Deportivo Riestra por 1 a 0, nesta terça-feira (14), pela 2ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Mesmo com um jogador expulso, com o cartão vermelho de Nardoni logo no início do segundo tempo, o Imortal conseguiu se impor e, na reta final, marcou o gol da vitória com Amuzu.

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Como foi Grêmio x Deportivo Riestra?

O Grêmio manteve a posse de bola durante quase toda a etapa inicial, mas sofreu para furar a retranca do Riestra. A equipe gaúcha abusou de passes laterais e cruzamentos que pouco assustaram o goleiro Arce. O único momento de real emoção aconteceu aos 45 minutos, quando Gabriel Mec fez jogada individual e acertou um belo chute no travessão.

Após o apito do fim de primeiro tempo, o elenco gremista desceu para o vestiário sob fortes vaias na Arena, refletindo a insatisfação com o placar de 0 a 0 e a falta de criatividade. E, para piorar, logo aos doi minutos de segundo tempo, em uma dividida imprudente, Nardoni tentou atingir a bola mas acertou a cabeça do adversário. O árbitro não hesitou e expulsou o volante do Grêmio.

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Com gol de Amuzu, o Grêmio venceu o Riestra pela Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Mesmo com um jogador a menos, o Grêmio buscou reagir e passou a pressionar o Deportivo Riestra. A equipe gaúcha chegou a pedir um pênalti em cima de Braithwaite, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. O grande destaque do período foi o goleiro Arce, que evitou a abertura do placar com defesas importantes em tentativas de Pedro Gabriel e, especialmente, em um chute de Amuzu. Do outro lado, o Riestra apostava em cruzamentos e chuveirinhos na área, todos neutralizados com segurança pelo goleiro Weverton.

Nos minutos finais, Enamorado fez jogada individual e cruzou para o meio da área. Amuzu completou o passe e bateu com firmeza para superar Arce e abrir o placar para o Grêmio. Com o gol sofrido, o Riestra tentou pressionar até o fim, mas o Imortal conseguiu segurar o placar e vencer a primeira na Copa Sul-Americana.

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Com gol de Amuzu, o Grêmio venceu o Riestra pela Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

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