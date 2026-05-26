Athletico-PR vence o Atlético-MG e conquista a Copa do Brasil sub-17; conheça as joias dos times

O Athletico Paranaense venceu o Atlético-MG nos pênaltis, nesta terça-feira (26), na Arena MRV, e conquistou o título da Copa do Brasil Sub-17. No tempo normal, Vinicius e Gomide marcaram para o Galo e Leonardo Cerci e Bruno Gabriel para o Furacão. A final contou com diversos jovens talentos que já despertam o interesse de grandes clubes do futebol europeu. O Lance! apresenta os principais destaques e promessas de cada equipe.

O Athletico Paranaense venceu o Atlético-MG nos pênaltis, nesta terça-feira (26), na Arena MRV, e conquistou o título da Copa do Brasil Sub-17. No tempo normal, Vinicius e Gomide marcaram para o Galo e Leonardo Cerci e Bruno Gabriel para o Furacão. A final contou com diversos jovens talentos que já despertam o interesse de grandes clubes do futebol europeu. O Lance! apresenta os principais destaques e promessas de cada equipe.

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Como foi o jogo?

A partida começou com o Atlético tendo mais posse de bola e tomando a iniciativa ofensiva. O Galo buscava principalmente o camisa 10 Vinícius, responsável pela armação da equipe, que conseguia criar boas oportunidades com a aproximação dos jogadores de lado, Riquelme e Gabriel Veneno.

Apesar do volume ofensivo e do controle das ações, o Atlético pecava na efetividade para transformar as chances criadas em gols. A equipe mineira desperdiçou grandes oportunidades até que, já na reta final da primeira etapa, Riquelme fez boa jogada individual e acabou derrubado dentro da área, com o pênalti sendo marcado. Na cobrança, Vinícius bateu com categoria e converteu, colocando o Galo em vantagem no placar.

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No retorno do intervalo, o Athletico Paranaense voltou com mais posse de bola e chegando com perigo ao ataque. A pressão rapidamente deu resultado. Após uma rebatida da defesa atleticana, a bola sobrou para Leonardo Cerci, que finalizou da entrada da área e marcou um belo gol, deixando tudo empatado.

Já na metade da segunda etapa, o CAP conseguiu a virada. Após cobrança de falta, a bola bateu na barreira e sobrou nos pés de Bruno Gabriel, que aproveitou a oportunidade para empurrar para as redes e colocar a equipe paranaense em vantagem.

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Na reta final da partida, o Galo voltou a empatar em mais uma cobrança de pênalti. Desta vez, Gomide bateu com categoria e deixou tudo igual: 2 a 2.

Com o empate no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Athletico Paranaense foi mais eficiente, venceu o Atlético-MG e conquistou o título.

Destaques e promessas de Atlético-MG e Athletico-PR

Atlético-MG

Gabriel Veneno: O atacante é uma das maiores promessas das categorias de base e tratado pela imprensa estrangeira como o "Novo Neymar". Riquelme: O meia-atacante é outro destaque do Galo. O jogador com nome de craque é figura carimbada nas seleções brasileiras de base. Vinícius: Camisa 10 clássico, o meia foi o artilheiro da equipe na competição com sete gols marcados. Curiosamente é irmão gêmeo do lateral também da equipe, Samuel Rodrigues.

Athletico-PR

Willian Bispo: Atacante matador, Willian é o artilheiro da competição com 11 gols em 14 jogos José Henrique: O meia armador é uma das maiores promessas do Furacão. O jogador é o camisa 10 da seleção de base sub-17. Gustavo Guedes: O meia também é nome carimbado na seleção brasileira. O jogador disputou a Copinha desse ano e marcou um gol.

Gabriel Veneno promessa do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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