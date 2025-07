Athletico encaminha saída de lateral-direito para rival da Série B

O Athletico encaminhou a saída do lateral-direito Dudu para o Atlético-GO, adversário direto nas brigas opostas da Série B, seja o G-4 ou a ZR, com proximidades similares.

Os clubes ainda conversam sobre o formato, mas não se tornará empecilho. A tendência é de seja um empréstimo de um ano e quatro meses, quando acaba o contrato com o Furacão.

Vindo do Fortaleza, Dudu chegou no começo do ano e tem acordo com o Furacão até o fim de 2026. Na temporada, ele fez apenas 11 jogos e não entra em campo desde 8 de março, diante do Azuriz, pelo Campeonato Paranaense.

No período inativo, o lateral conviveu com lesões na coxa e no joelho que o deixaram de fora das partidas. Ele até foi relacionado nas rodadas 2 e 3 da Série B, na primeira quinzena de abril, mas não entrou em campo e deixou de ser opção da comissão técnica desde lá.

Na posição, o técnico Odair Hellmann conta com o titular Kauã Moraes, que veio do sub-20, e o recém-contratado Gastón Benavídez, que estreou na rodada passada. Palacios, que chegou com Dudu para 2025, foi emprestado ao Nacional, do Uruguai.

O interesse do Atlético-GO em Dudu foi dado inicialmente pelo jornalista Henrique Alcaraz, da rádio BandNews de Goiânia.

Com Dudu, Athletico chega a seis saídas na janela

Dudu sofreu com lesões na coxa e no joelho na passagem pelo Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

A saída de Dudu do Athletico vai representar o sexto jogador fora dos planos na atual janela de transferência, que começou em 10 de julho e vai até 2 de setembro.

Os outros movimentos foram o lateral-direito Palacios (Nacional-URU), os volantes Falcão (Hapoel-IL), Fabrizio Peralta (Cerro Porteño-PAR) e Juninho (Imisli FK-AZ), e o atacante Luciano Arriagada (Huachipato-CHI).

Athletico e Atlético-GO na Série B

Somente dois pontos separam Athletico e Atlético-GO na tabela da Série B. O Furacão ocupa a 11ª posição, com 25 pontos, enquanto o Dragão é o 14º colocado, com 23.

O primeiro time dentro do G-4 é a Chapecoense, com 30 pontos, enquanto a primeira equipe da ZR é o Paysandu, com 20.