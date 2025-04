Técnico do Betis abre o jogo sobre futuro de Antony: ‘Envolvido’

Técnico do Betis, Manuel Pellegrini abriu o jogo sobre a renovação de contrato de Antony, que está emprestado ao clube espanhol pelo Manchester United. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Girona pelo Campeonato Espanhol, o comandante foi questionado sobre a continuidade do brasileiro na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Vamos ver o que acontece na próxima temporada. Faltam seis partidas (na La Liga), a semifinal da Conference League. Vejo Antony muito envolvido com a equipe, com a instituição e todos ficaríamos felizes se permanecesse. Mas temos que nos concentrar no presente e o presente é o Valladolid - disse o treinador projetando o próximo compromisso de sua equipe.

continua após a publicidade

Contratado pelo Manchester United em 2022, Antony possui contrato com os Diabos Vermelhos até 2027, mas não descarta uma estadia maior no Betis. O clube espanhol busca uma solução para prorrogar o contrato do brasileiro, que se encerra no dia 30 de junho.

Com a vitória sobre o Girona com direito a gol de Antony, o Betis segue na 6ª colocação e persegue o Villarreal em busca de uma vaga na Champions League. A equipe de Sevilha tem um ponto de desvantagem para o Submarino Amarelo na classificação.

continua após a publicidade

Números de Antony no Betis

Contratado por empréstimo em janeiro de 2025, Antony fez 16 partidas com a camisa do Betis. Nesse período, o brasileiro marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências, o que fez com que se tornasse peça chave na engrenagem do time.