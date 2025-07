Jogo foi marcado por boas atuações, resistência do Athletico e pressão da torcida do São Paulo.

Athletico empatou em 2 a 2 no Morumbi, garantindo a classificação por 4 a 3 no agregado.

A Copa do Brasil sempre foi terreno fértil para confrontos dramáticos e decisões emocionantes. Em 2018, Athletico Paranaense e São Paulo se enfrentaram em um duelo eletrizante pela quarta fase da competição. A vaga nas oitavas de final foi decidida apenas no segundo jogo, em pleno Morumbi, diante de quase 30 mil torcedores. A classificação ficou com o Furacão, que arrancou um empate heroico por 2 a 2 fora de casa e garantiu sua permanência no torneio. O Lance! relembra Athletico-PR x SPFC pela Copa do Brasil 18.

O confronto reuniu duas equipes em momentos distintos. O São Paulo, recém-reformulado sob o comando de Diego Aguirre, apostava na força do elenco experiente e na pressão da torcida no Morumbi. Já o Athletico, comandado por Fernando Diniz, iniciava a transição para um estilo de jogo mais ofensivo e organizado, que viria a consolidar o clube nos anos seguintes. O embate serviu como termômetro para os dois projetos — e o Furacão mostrou força, disciplina e oportunismo.

O jogo de ida, disputado na Arena da Baixada, já dava sinais do equilíbrio entre os times. Com gols de Pablo e Paulo André, o Athletico venceu por 2 a 1, mas viu o São Paulo descontar com Tréllez e manter vivo o confronto. Na volta, o time paulista chegou a abrir 2 a 1 com gols de Valdívia e Nenê, porém não conseguiu sustentar a vantagem. Guilherme, de pênalti, e Matheus Rossetto marcaram para os paranaenses, que garantiram a classificação com o placar agregado de 4 a 3.

A partida no Morumbi entrou para a memória da torcida atleticana não apenas pelo resultado, mas pela forma como a equipe se comportou em campo. Resistiu à pressão, soube aproveitar os erros do adversário e mostrou personalidade. Para o São Paulo, restou a frustração de mais uma eliminação precoce em mata-matas nacionais. Já para o Furacão, aquele confronto foi um passo importante no caminho que o levaria a títulos e projeção internacional nos anos seguintes.

Athletico-PR x SPFC pela Copa do Brasil 18

Jogo de ida: vantagem construída em casa

O primeiro jogo da decisão aconteceu em 4 de abril de 2018, na Arena da Baixada. Jogando diante de sua torcida, o Athletico fez valer o fator casa e conseguiu abrir vantagem. Pablo abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, aproveitando bom passe e finalizando com precisão. Na segunda etapa, Paulo André ampliou aos 16, completando de cabeça após escanteio.

O São Paulo reagiu com Santiago Tréllez, que descontou aos 19 minutos, mantendo o confronto equilibrado. O gol fora de casa aumentava as chances do Tricolor, que precisava de uma vitória simples por 1 a 0 no Morumbi para avançar. O placar de 2 a 1 deixava tudo em aberto para o segundo duelo.

A decisão no Morumbi

Com casa cheia, o São Paulo começou a partida de volta pressionando. O time abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com Valdívia, que aproveitou falha na defesa atleticana. Dez minutos depois, Nenê marcou o segundo, em uma finalização colocada de fora da área. O placar de 2 a 0 colocava o Tricolor momentaneamente nas oitavas de final.

No entanto, o Furacão reagiu ainda na primeira etapa. Aos 41 minutos, Guilherme converteu pênalti com categoria, diminuindo para 2 a 1. O gol teve efeito psicológico: o São Paulo recuou e o Athletico cresceu. Logo aos seis minutos do segundo tempo, Matheus Rossetto empatou em chute rasteiro de fora da área, silenciando o Morumbi. O placar de 2 a 2 garantia a classificação ao time paranaense.

Destaques da classificação atleticana

O Athletico Paranaense contou com atuações decisivas de jogadores como Santos, que fez defesas importantes; Guilherme, que foi frio na cobrança do pênalti; e Rossetto, que mostrou personalidade ao marcar o gol do empate. A consistência defensiva da dupla Thiago Heleno e Paulo André também foi essencial para conter a pressão final do São Paulo.

O treinador Fernando Diniz, ainda no início de sua trajetória no clube, começava a implementar sua filosofia de posse de bola e movimentação ofensiva. Mesmo ainda em formação, o time mostrou maturidade para enfrentar a pressão de um Morumbi lotado e segurar o resultado necessário.

O impacto da classificação no projeto do Athletico

A classificação no Morumbi não apenas deu moral ao elenco, como reforçou o caminho que o Athletico seguiria nos meses e anos seguintes. Ainda em 2018, o clube conquistaria a Copa Sul-Americana e, no ano seguinte, levaria a Copa do Brasil — dessa vez com Tiago Nunes no comando. Mas a base da confiança, da resiliência e da competitividade foi construída em jogos como esse contra o São Paulo.

Para o Tricolor paulista, a eliminação foi mais um capítulo de instabilidade em mata-matas naquele período. O time seguiria tentando reencontrar seu melhor futebol nos anos seguintes, com mudanças frequentes no elenco e na comissão técnica.