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Athletico Paranaense fecha com promessa uruguaia

Atacante de 18 anos deixa o Danubio e assina por quatro temporadas com o Furacão

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 15:40
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Nicolás Azambuja em apresentação no Athletico Paranaense
Negociação concluída: conduzida pelo agente Marco Vanzini (CAA Stellar), transferência de Azambuja ao Furacão gira em torno de R$ 5 milhões (Foto: Divulgação)

O Athletico Paranaense oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante uruguaio Nicolás Azambuja, de 18 anos, apontado como uma das principais revelações do futebol do Uruguai. O jovem jogador, que vinha atuando pelo Danúbio, acertou vínculo em definitivo com o Rubro-Negro por quatro temporadas.

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Nicolás Azambuja em apresentação no Athletico Paranaense
Joia uruguaia: Nicolás Azambuja se destaca pela velocidade e assina contrato de quatro temporadas com o Athletico (Foto: Divulgação)

Para assegurar a chegada do atleta, a diretoria do Furacão investiu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na cotação atual) para adquirir 70% dos direitos econômicos. O contrato inclui ainda cláusulas com metas estipuladas que permitem ao clube comprar mais 20% no futuro. Toda a negociação foi articulada e conduzida pelo agente Marco Vanzini, da agência CAA Stellar, responsável por alinhar as tratativas entre o staff do jogador, o clube uruguaio e o Athletico.

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Planejamento no sub-20 e chancela de Bielsa

Em um primeiro momento, Azambuja defenderá a equipe sub-20 do Athletico na disputa da Copa Paraná. O período funcionará como laboratório de adaptação e observação direta da comissão técnica do time principal, chefiada por Odair Hellmann, para uma futura transição ao elenco profissional. A estreia rubro-negra no torneio estadual de base ocorre no dia 29 de agosto, no clássico contra o Paraná Clube, na Arena da Baixada.

Apesar da pouca idade, a nova contratação atleticana ostenta vivência no futebol profissional. Azambuja estreou pelo time principal do Danubio em 2024, quando tinha apenas 16 anos. Na atual temporada do Campeonato Uruguaio, disputou 21 partidas, marcou um gol e distribuiu três assistências.

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O bom rendimento nas categorias de base e na liga nacional garantiu espaço frequente nas seleções de base do Uruguai e chamou a atenção da equipe principal. Em 2025, o jovem foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para defender a seleção adulta em amistoso internacional contra o Uzbequistão, realizado na Malásia.

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