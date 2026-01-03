O Athletico Paranaense anunciou, neste sábado, o retorno do volante Jadson, que estava no Juventude nas últimas cinco temporadas. Jadson, de 32 anos, acertou com o Furacão até o fim de 2026.

O volante já havia defendido o Athletico em 2015 e 2016. Pelo time, foram 26 jogos e o título de Campeonato Paranaense de 2016. Em entrevista ao canal do clube, contou sobre o sentimento nessa volta.

"Depois de dez anos, retornar a um lugar em que eu me senti muito bem, muito feliz. Aqui conheci muitas pessoas que transformaram meu jeito de ser, que me formaram e que me ajudaram a crescer como profissional. Então é muito positivo voltar, principalmente nesse momento do clube."

O jogador vai vestir vestir a camisa 16. Ele já iniciou os trabalhos com o elenco principal do Athletico.

Volante Jadson retorna ao Athletico após dez anos (Foto: Duda Matoso/athletico.com.br)

Carreira de Jadson

Com passagens na base do CFZ e Flamengo, Jadson foi revelado pelo Botafogo em 2011. Dois anos depois, ele foi negociado com a Udinese por 2,5 milhões de euros (R$ 6,4 milhões, na cotação da época).

No time italiano, o volante fez apenas um jogo e passou a ser emprestado para o próprio Athletico e a Ponte Preta. No Brasil, também defendeu Santa Cruz, Fluminense, Bahia e Cruzeiro.

No Juventude desde 2021, Jadson fez 220 partidas, com seis gols e 17 assistências.