menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Fluminense x Botafogo no Maracanã lidera público da 3ª rodada do Brasileirão

Tricolor venceu o clássico por 1 a 0

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
09:41
Atualizado há 4 minutos
Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraFluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O confronto entre Fluminense e Botafogo foi o jogo com maior presença de torcedores na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, 30.397 pessoas acompanharam a vitória tricolor por 1 a 0, sendo 27.748 pagantes, número superior a qualquer outro registrado na rodada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Marcelo revela 'castigo' de Diniz para Martinelli no Fluminense: 'O time inteiro'

A divisão das arquibancadas seguiu o acordo firmado entre os clubes, com ampla maioria destinada aos tricolores e um percentual reservado aos visitantes. Mesmo assim, o clássico superou todos os demais duelos em presença de público e confirmou a força do encontro no calendário nacional.

O segundo maior registro foi na Neo Química Arena, onde o Corinthians venceu o Bragantino por 2 a 0 diante de 26.985 torcedores (26.700 pagantes). Nenhuma outra partida ultrapassou a marca dos 30 mil presentes.

continua após a publicidade

Além do destaque nas arquibancadas, o resultado reforça o momento do Fluminense como mandante. Sob o comando de Luis Zubeldía, a equipe alcançou 15 vitórias consecutivas jogando em casa, transformando o Maracanã em um dos principais pilares da campanha na temporada.

📊 Públicos da 3ª rodada do Brasileirão 2026

1️⃣ Fluminense 1 x 0 Botafogo (Maracanã)

  • Público total: 30.397
  • Público pagante: 27.748
  • Renda: R$ 1.396.716

2️⃣ Vitória 1 x 2 Flamengo (Barradão)

  • Público total: 27.080
  • Público pagante: 26.983
  • Renda: R$ 843.664

3️⃣ Athletico-PR 2 x 1 Santos (Arena da Baixada)

  • Público total: 27.083
  • Público pagante: não divulgado
  • Renda: R$ 1.388.000

4️⃣ Corinthians 2 x 0 Bragantino (Neo Química Arena)

  • Público total: 26.985
  • Público pagante: 26.700
  • Renda: R$ 1.571.151

5️⃣ Internacional x Palmeiras (Beira-Rio)

  • Público total: 20.082
  • Público pagante: 17.693
  • Renda: R$ 532.842

6️⃣ São Paulo 2 x 0 Grêmio (Morumbis)

  • Público total: 18.491
  • Público pagante: 18.406
  • Renda: R$ 863.361

7️⃣ Atlético-MG 3 x 3 Remo (Arena MRV)

  • Público total: 16.056
  • Público pagante: 14.525
  • Renda: R$ 727.332

8️⃣ Vasco 0 x 1 Bahia (São Januário)

  • Público total: 11.477
  • Público pagante: 10.925
  • Renda: R$ 727.772

9️⃣ Chapecoense 3 x 3 Coritiba (Arena Condá)

  • Público total: 10.578
  • Público pagante: 9.909
  • Renda: R$ 438.790

🔟 Mirassol 2 x 2 Cruzeiro (Maião)

  • Público total: 5.134
  • Público pagante: 5.119
  • Renda: R$ 145.500

Aposte nos jogos do Brasileirão 2026!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Acosta faz gol de placa em Fluminense x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/ Gazetapress)
Acosta faz gol de placa em Fluminense x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/ Gazetapress)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias