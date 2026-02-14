Fluminense x Botafogo no Maracanã lidera público da 3ª rodada do Brasileirão
Tricolor venceu o clássico por 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O confronto entre Fluminense e Botafogo foi o jogo com maior presença de torcedores na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, 30.397 pessoas acompanharam a vitória tricolor por 1 a 0, sendo 27.748 pagantes, número superior a qualquer outro registrado na rodada.
Relacionadas
➡️ Marcelo revela 'castigo' de Diniz para Martinelli no Fluminense: 'O time inteiro'
A divisão das arquibancadas seguiu o acordo firmado entre os clubes, com ampla maioria destinada aos tricolores e um percentual reservado aos visitantes. Mesmo assim, o clássico superou todos os demais duelos em presença de público e confirmou a força do encontro no calendário nacional.
O segundo maior registro foi na Neo Química Arena, onde o Corinthians venceu o Bragantino por 2 a 0 diante de 26.985 torcedores (26.700 pagantes). Nenhuma outra partida ultrapassou a marca dos 30 mil presentes.
Além do destaque nas arquibancadas, o resultado reforça o momento do Fluminense como mandante. Sob o comando de Luis Zubeldía, a equipe alcançou 15 vitórias consecutivas jogando em casa, transformando o Maracanã em um dos principais pilares da campanha na temporada.
📊 Públicos da 3ª rodada do Brasileirão 2026
1️⃣ Fluminense 1 x 0 Botafogo (Maracanã)
- Público total: 30.397
- Público pagante: 27.748
- Renda: R$ 1.396.716
2️⃣ Vitória 1 x 2 Flamengo (Barradão)
- Público total: 27.080
- Público pagante: 26.983
- Renda: R$ 843.664
3️⃣ Athletico-PR 2 x 1 Santos (Arena da Baixada)
- Público total: 27.083
- Público pagante: não divulgado
- Renda: R$ 1.388.000
4️⃣ Corinthians 2 x 0 Bragantino (Neo Química Arena)
- Público total: 26.985
- Público pagante: 26.700
- Renda: R$ 1.571.151
5️⃣ Internacional x Palmeiras (Beira-Rio)
- Público total: 20.082
- Público pagante: 17.693
- Renda: R$ 532.842
6️⃣ São Paulo 2 x 0 Grêmio (Morumbis)
- Público total: 18.491
- Público pagante: 18.406
- Renda: R$ 863.361
7️⃣ Atlético-MG 3 x 3 Remo (Arena MRV)
- Público total: 16.056
- Público pagante: 14.525
- Renda: R$ 727.332
8️⃣ Vasco 0 x 1 Bahia (São Januário)
- Público total: 11.477
- Público pagante: 10.925
- Renda: R$ 727.772
9️⃣ Chapecoense 3 x 3 Coritiba (Arena Condá)
- Público total: 10.578
- Público pagante: 9.909
- Renda: R$ 438.790
🔟 Mirassol 2 x 2 Cruzeiro (Maião)
- Público total: 5.134
- Público pagante: 5.119
- Renda: R$ 145.500
Aposte nos jogos do Brasileirão 2026!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias