Fluminense x Botafogo no Maracanã lidera público da 3ª rodada do Brasileirão

O confronto entre Fluminense e Botafogo foi o jogo com maior presença de torcedores na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, 30.397 pessoas acompanharam a vitória tricolor por 1 a 0, sendo 27.748 pagantes, número superior a qualquer outro registrado na rodada.

A divisão das arquibancadas seguiu o acordo firmado entre os clubes, com ampla maioria destinada aos tricolores e um percentual reservado aos visitantes. Mesmo assim, o clássico superou todos os demais duelos em presença de público e confirmou a força do encontro no calendário nacional.

O segundo maior registro foi na Neo Química Arena, onde o Corinthians venceu o Bragantino por 2 a 0 diante de 26.985 torcedores (26.700 pagantes). Nenhuma outra partida ultrapassou a marca dos 30 mil presentes.

Além do destaque nas arquibancadas, o resultado reforça o momento do Fluminense como mandante. Sob o comando de Luis Zubeldía, a equipe alcançou 15 vitórias consecutivas jogando em casa, transformando o Maracanã em um dos principais pilares da campanha na temporada.

📊 Públicos da 3ª rodada do Brasileirão 2026

1️⃣ Fluminense 1 x 0 Botafogo (Maracanã)

Público total: 30.397

Público pagante: 27.748

Renda: R$ 1.396.716

2️⃣ Vitória 1 x 2 Flamengo (Barradão)

Público total: 27.080

Público pagante: 26.983

Renda: R$ 843.664

3️⃣ Athletico-PR 2 x 1 Santos (Arena da Baixada)

Público total: 27.083

Público pagante: não divulgado

Renda: R$ 1.388.000

4️⃣ Corinthians 2 x 0 Bragantino (Neo Química Arena)

Público total: 26.985

Público pagante: 26.700

Renda: R$ 1.571.151

5️⃣ Internacional x Palmeiras (Beira-Rio)

Público total: 20.082

Público pagante: 17.693

Renda: R$ 532.842

6️⃣ São Paulo 2 x 0 Grêmio (Morumbis)

Público total: 18.491

Público pagante: 18.406

Renda: R$ 863.361

7️⃣ Atlético-MG 3 x 3 Remo (Arena MRV)

Público total: 16.056

Público pagante: 14.525

Renda: R$ 727.332

8️⃣ Vasco 0 x 1 Bahia (São Januário)

Público total: 11.477

Público pagante: 10.925

Renda: R$ 727.772

9️⃣ Chapecoense 3 x 3 Coritiba (Arena Condá)

Público total: 10.578

Público pagante: 9.909

Renda: R$ 438.790

🔟 Mirassol 2 x 2 Cruzeiro (Maião)

Público total: 5.134

Público pagante: 5.119

Renda: R$ 145.500

