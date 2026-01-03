Athlético-PR anuncia volante da seleção da Colômbia

O Athletico-PR anunciou neste sábado (3) a contratação do volante Juan Portilla, que estava no Talleres, da Argentina, e integra a seleção da Colômbia.

continua após a publicidade

Aos 27 anos, Juan Portilla acertou bases salariais e firmou contrato com o Furacão até o fim de 2028. O jogador tinha vínculo com o clube argentino até o final de 2026, mas não fazia parte dos planos do técnico Carlos Tévez e foi liberado para buscar um novo destino.

Para concretizar o negócio, o Athletico desembolsou 2,5 milhões de dólares (R$ 13,9 milhões, na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos junto ao Talleres. A diretoria atleticana mantém boa relação com o clube argentino e, no mês passado, exerceu a opção de compra do lateral-direito Gastón Benavídez por 1,7 milhão de dólares (R$ 9,16 milhões, na cotação atual).

continua após a publicidade

Além do Furacão, equipes do México e da Major League Soccer (MLS) também sondaram a situação do atleta. Na janela de transferências do meio do ano, três clubes brasileiros tentaram a contratação de Juan Portilla: Grêmio, Atlético-MG e Internacional. O Tricolor fez uma consulta, enquanto Galo e Colorado apresentaram propostas oficiais, ambas recusadas.

— É um sentimento de felicidade chegar a um clube tão grande. Quero agradecer aos torcedores pelas mensagens, pelo carinho e pelo apoio. Desde que surgiram as notícias do acerto, fiquei muito feliz com as mensagens que recebi pelas redes sociais - explicou o novo jogador do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Portilla é o novo camisa 17 do Athlético-PR. (Foto: Duda Matoso/ Athlético-PR)

De olho na Copa do Mundo:

O novo camisa 27 do Furacão soma oito partidas pela seleção da Colômbia, sendo cinco pelas últimas Eliminatórias. O volante esteve em campo nas vitórias sobre Argentina, Bolívia e Venezuela, além das derrotas para Uruguai e Equador.

— Para mim, é muito importante vir para cá. Acredito que isso vai me fortalecer para seguir evoluindo, aprendendo e chegar da melhor forma possível à Copa do Mundo. É um orgulho vestir essa camisa (da seleção colombiana) e estar ao lado de companheiros que antes eu apenas admirava - completou.

No Rubro-Negro, Portilla voltará a atuar ao lado do lateral-direito Gastón Benavídez, com quem defendeu o Talleres. Ambos conquistaram juntos a Supercopa Internacional da Argentina, no início deste ano.

— Ele é uma grande pessoa e um grande jogador. Me falou muito bem do clube. Temos uma ótima relação e nos entendemos muito bem. Ter a oportunidade de reencontrá-lo aqui é muito gratificante - ressaltou.

Carreira:

Portilla estreou profissionalmente em 2016 pelo Boca Juniors de Cali, da Colômbia. Ainda jovem, passou por clubes dos Estados Unidos e do Chile antes de retornar ao futebol colombiano, em 2019.

Entre 2019 e 2023, o volante defendeu Alianza e América de Cali. Já em 2024, chegou ao Talleres, da Argentina, onde acumulou 78 partidas. Na atual temporada, entrou em campo 30 vezes, sendo 26 como titular.

JUAN PORTILLA

Nome completo: Juan Camilo Portilla Orozco

Posição: Volante

Data de nascimento: 12/09/1998 (27 anos)

Cidade em que nasceu: Santiago de Cali (Colômbia)

Número da camisa: 27

Clubes como profissional:

2025: Athletico Paranaense

2024-2025: Talleres (Argentina)

2022-2023: América de Cali (Colômbia)

2019-2021: Alianza (Colômbia)

2018: Melipilla (Chile)

2018: Jacksonville Armada (Estados Unidos)

2016 – 2017: Boca Juniors de Cali (Colômbia)