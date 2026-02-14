Londrina x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Paranaense 2026
Tubarão e Furacão iniciam disputa por vaga na final
Londrina e Athletico se enfrentam neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no estádio do Café, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão dos canais Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).
O jogo da volta está marcado para domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada. Do outro lado, Coritiba e Operário-PR fazem a outra semi, com partidas aos sábados.
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O Londrina eliminou o São Joseense nas quartas de finais nos pênaltis por 3 a 0 após dois empates em 1 a 1. Na primeira fase, o Tubarão terminou na liderança do Grupo B, com 14 pontos, e segue invicto, com quatro vitórias e quatro igualdades.
O técnico Allan Aal deve repetir a formação dos dois jogos das quartas. A única dúvida é se coloca o volante Willian Chumbinho na vaga de Lucas Marques.
O Athletico vem de empate em 3 a 3 com o Santos pela Série A, na Arena. No Paranaense, o Furacão passou pelo Foz do Iguaçu, com vitórias por 5 a 0 (casa) e 2 a 1 (casa), e terminou a primeira fase na terceira posição do Grupo A, com 10 pontos.
Para o jogo, o técnico João Correia poderá contar com reforços do time principal que não foram utilizados ou jogaram pouco minutos diante do Peixe.
Confira as informações do jogo entre Londrina e Athletico pelo Campeonato Paranaense
✅ FICHA TÉCNICA
LONDRINA x ATHLETICO
SEMIFINAL (IDA) - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Domingo (15), às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)
📺 Onde assistir: Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Weber Felipe Silva
🖥️ VAR: Adriano Milczvski
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LONDRINA (Técnico: Allan Aal)
Kozlinski; Maurício, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e Paulinho Moccelin; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles.
ATHLETICO (Técnico: João Correia)
Mycael; Gilberto, Belezi, Habraão (Léo Pelé) e Claudinho; Raul, Riquelme e Lucas Marezi (João Cruz); Bruninho, Renan Viana (Chiqueti) e Mastriani.
