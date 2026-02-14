Londrina e Athletico se enfrentam neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no estádio do Café, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão dos canais Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).

O jogo da volta está marcado para domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada. Do outro lado, Coritiba e Operário-PR fazem a outra semi, com partidas aos sábados.

Como chegam os dois times?

O Londrina eliminou o São Joseense nas quartas de finais nos pênaltis por 3 a 0 após dois empates em 1 a 1. Na primeira fase, o Tubarão terminou na liderança do Grupo B, com 14 pontos, e segue invicto, com quatro vitórias e quatro igualdades.

O técnico Allan Aal deve repetir a formação dos dois jogos das quartas. A única dúvida é se coloca o volante Willian Chumbinho na vaga de Lucas Marques.

O Athletico vem de empate em 3 a 3 com o Santos pela Série A, na Arena. No Paranaense, o Furacão passou pelo Foz do Iguaçu, com vitórias por 5 a 0 (casa) e 2 a 1 (casa), e terminou a primeira fase na terceira posição do Grupo A, com 10 pontos.

Para o jogo, o técnico João Correia poderá contar com reforços do time principal que não foram utilizados ou jogaram pouco minutos diante do Peixe.

✅ FICHA TÉCNICA

LONDRINA x ATHLETICO

SEMIFINAL (IDA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Domingo (15), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Weber Felipe Silva

🖥️ VAR: Adriano Milczvski

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LONDRINA (Técnico: Allan Aal)

Kozlinski; Maurício, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e Paulinho Moccelin; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles.

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Mycael; Gilberto, Belezi, Habraão (Léo Pelé) e Claudinho; Raul, Riquelme e Lucas Marezi (João Cruz); Bruninho, Renan Viana (Chiqueti) e Mastriani.