Domínguez avalia derrota e a dificuldade de não pensar no Grêmio

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Botafogo, o técnico do Atlético-MG, Eduardo Domínguez, avaliou que a equipe teve uma boa atuação no Nilton Santos. No entanto. ressaltou que faltou assertividade no ataque.

– Era o que esperávamos. Temos bons jogadores, experientes e jovens, que querem crescer, estão evoluindo. Sabíamos da dificuldade que teríamos. Mas o time tomou iniciativa. Tivemos posse de bola no campo de ataque. Mas infelizmente não finalizamos as ações como poderíamos fazer. Mas o volume de jogo foi bom. Sabíamos, no intervalo, que teríamos que estar preparados para transições. Não poderíamos cortar. Eles tiveram uma chance em transição – avaliou.

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– Mas sim, estamos tristes pelo resultado, mas temos que ver como queremos jogar. Não importa o rival, temos o desempenho do time foi bom, não muito bom. Estamos em três competições, é difícil. Os jogadores fizeram o melhor, se esforçaram. Infelizmente em cinco minutos de desorganização, foram certeiros e nós não conseguimos finalizar. Isso foi o resultado. Mas o que temos que ficar é com o resultado ou com o rendimento do time? Temos que seguir corrigindo, mas se vê que o time está competindo – analisou Eduardo Domínguez que ainda citou a dificuldade de não pensar na semifinal da Copa do Brasil.

– Quando se fala sobre o Grêmio, é difícil para nós também focar no jogo, quando a torcida e os jornalistas estão focados no outro jogo. Não somos de outro planeta. É difícil, mas estamos competindo em três competições – disse.

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Eduardo Domínguez em Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Botafogo x Atlético-MG

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (4), em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Edenílson, no primeiro tempo, marcou o gol da vitória alvinegra no Estádio Nilton Santos.

Com o resultado, o Glorioso alcançou 42 pontos, respirou na tabela e chegou à 11ª colocação. O Galo, que foi com um time reserva para o Rio de Janeiro de olho na Copa do Brasil, mantém os 50 pontos e fica no 7° lugar do Brasileirão.

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Pressionado pelo resultado, o Glorioso começou o jogo com a posse da bola, mas sem conseguir grandes chances. Aos 19, Vitinho foi para cima da marcação pela direita e serviu Edenílson. O experiente meia saiu na cara de Everson, bateu no cantinho e abriu o placar para o Botafogo. 10 minutos depois, após um bate-rebate, o zagueiro Justino teve a chance de ampliar, mas acertou o travessão. O Galo ameaçou pela primeira vez com um chute de Scarpa, mas a bola foi para fora. Depois do gol sofrido, o time mineiro teve mais a bola e controlou as ações. Na reta final do primeiro tempo, Alexsander recebeu na entrada da área e finalizou de primeira, parando em ótima defesa de Gabriel Baptista.

No início do segundo tempo, o desenho da partida não mudou. O Atlético teve mais a bola, e o time comandado por Tite buscava o contra-ataque. Aos 10, Tiquinho recebeu de Matheus Martins e quase fez um golaço de canhota, mas a bola passou à direita do gol de Everson. O time visitante continuou com a posse, mas sem criar grandes chances. Aos 27, o Glorioso teve mais uma grande chance. Toledo saiu em velocidade e rolou para Matheus Martins, que, na cara do gol, chutou em cima do goleiro. Aos 41, Scarpa cruzou uma bola fechada, que passou por três atacantes do Atlético e gelou a espinha dos torcedores botafoguenses. No último lance, Martins ainda quase ampliou. O camisa 11 driblou dois marcadores e acertou a trave.