Veja gols em Atlético-MG x City Torque: Borbas amplia
Galo bateu a equipe uruguaia por 3 a 0 na Arena MRV
O Atlético venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, nesta quarta-feira (14), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, e construiu uma grande vantagem no confronto. No primeiro tempo, Reinier e Bernard marcaram para a equipe alvinegra. Na etapa final, Thiago Borbas balançou as redes e fechou o placar.
Aos 36 minutos da primeira etapa, Cuello recebe pela direita, dá um drible da meia-lua e avança antes de tocar na área para Victor Hugo. O meia rola para Reinier, que chega livre e empurra para o fundo das redes.
Veja o gol:
Logo após, aos 41 minutos da primeira etapa, Bernard e Reinier puxam o contra-ataque com troca de passes. O camisa 11 recebe pela esquerda, corta para dentro e finaliza rasteiro, buscando o canto esquerdo do gol.
Veja o segundo gol:
Aos 34 minutos da segunda etapa, Cissé toca na ponta esquerda para Lodi, que cruza rasteiro na área. Borbas chega finalizando rasteiro para o fundo do gol, sem chances para o goleiro.
Veja o gol:
Atlético-MG x City Torque: como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Atlético controlou as ações do primeiro tempo, fez valer a força como mandante e construiu uma excelente vantagem ainda nos primeiros 45 minutos. Após uma linda finta de Cuello, o atacante passou para Victor Hugo, que estava de frente para a jogada e rolou para Reinier, livre, abrir o placar.
Cerca de cinco minutos depois, o Galo ampliou com Bernard. O meia recebeu pela ponta esquerda, conduziu a bola para o meio, driblou a marcação e acertou um belo chute rasteiro, deslocando o goleiro e garantindo que o Atlético fosse para o vestiário com uma excelente vantagem.
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Segundo tempo
Na segunda etapa, o Atlético voltou mais contido e com menos intensidade. No entanto, mesmo em um ritmo um pouco abaixo, o Galo manteve o controle das ações e da posse de bola, administrando a vantagem construída no primeiro tempo.
Já na reta final da partida, a equipe alvinegra conseguiu transformar uma vantagem que já era confortável em um cenário ainda mais favorável para o confronto de volta. Thiago Borbas, que havia entrado no decorrer do jogo, recebeu cruzamento de Lodi e finalizou para as redes, fechando o placar e concretizando a grande vitória atleticana.
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