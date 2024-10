Torcida do River faz grande festa antes de enfrentar o Atlético-MG

Torcedores do River Plate se reúnem no entorno do Monumental de Nuñez para apoiar o elenco nas vésperas da decisão contra o Atlético-MG (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 07:00 • Belo Horizonte

O placar desfavorável para o River Plate na decisão desta terça-feira (29), contra o Atlético-MG, pela Conmebol Libertadores, não desanimou o torcedor. Pelo contrário. Centenas de argentinos se reuniram, na noite desta segunda-feira (28), no entorno do estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, palco da decisão, para incentivar o time e apoiar a virada em casa.

A multidão, trajada de branco e vermelho, estendeu dezenas de faixas na entrada da concentração do elenco, com sinalizadores e cânticos de incentivo a equipe.

Torcida do River Plate faz festa na entrada do hotel dos jogadores, em Buenos Aires, às vesperas da decisão contra o Atlético-MG, pela Copa Libertadores (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Para o jogo, a expectativa é de cerca de 80 mil torcedores argentinos no Monumental.

Nas redes sociais, o time comandado por Marcelo Gallardo compartilhou a festa da torcida, que contou com a participação dos jogadores na varanda do hotel.

O torcedor alvinegro também marca presença em Buenos Aires, e cerca de quatro mil atleticanos são aguardados para a partida.

Vantagem na Arena MRV

No jogo de ida do torneio continental, na Arena MRV, o Atlético abriu uma ampla vantagem de 3 a 0, com dois gols de Deyverson e um de Paulinho.

Para se classificar direto para a grande final do torneio, o time argentino precisa de quatro ou mais gols de diferença. Em caso de uma vitória do River por 3 a 0, a decisão é levada para os pênaltis.

A grande final da Conmebol Libertadores será no dia 30 de novembro, também no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate.