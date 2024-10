Atlético-MG agenda reunião para troca de gramado na Arena MRV

Gramado da Arena MRV, estádio do Atlético-MG (Foto: Reprodução / YouTube)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 22:40 • Belo Horizonte

A derrota do Atlético-MG por 3 a 1 para o Internacional, neste sábado (23), teve o gramado da Arena MRV como grande protagonista. A chuva intensa em Belo Horizonte causou grandes poças no campo, impedindo a bola de rolar e dificultanto o andamento do jogo. A diretoria do Galo tem uma reunião marcada para este domingo (27) para discutir uma possível troca.

O gramado da Arena - que já passou por uma troca no mês de agosto - possui uma base de argila, que era o material disponível na época da alteração. Segundo a assessoria do estádio, a argila dificulta que a água chegue ate o sistema de drenagem, o que ocasiona a formação de poças no campo.

Chuva intensa em Belo Horizonte dificulta jogo em gramado repleto de poças, entre Atlético-MG x Internacional (Foto: Reprodução/Premiere)

A intenção da diretora, nesta reunião, é discutir uma substituição para a parte de argila por uma base de areia.

O Atlético agora corre contra o tempo visando a final da Copa do Brasil. Galo e Flamengo decidem o torneio na Arena MRV, no dia 10 de novembro, e o objetivo é que o gramado do estádio esteja em ótimas condições para receber a partida.

Fim da invencibilidade

O Galo, que não perdia há 13 jogos em casa, viu a sequência de invencibilidade chegar ao fim após a derrota para o Internacional.

Gabriel Milito levou a campo um time alternativo visando a decisão nas Copas, e assistiu Alan Patrick e Bernabei abrirem o placar para o colorado. Vargas, de pênalti, diminuiu para o alvinegro, mas na etapa final Bruno Tabata garantiu o triunfo gaúcho.

Agora, o Galo viaja para Buenos Aires para enfrentar o River Plate, na próxima terça-feira (29), para o jogo de volta da Copa Libertadores. A equipe mineira desembarca na Argentina com a vantagem de 3 a 0 no placar conquistada na primeira partida, em Belo Horizonte.