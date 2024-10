Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, durante partida contra o Grêmio, na Arena MRV, pela partida atrasada da sexta rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 07:45 • Belo Horizonte

Sem tempo para pensar na derrota diante do Internacional, o Atlético-MG já vira a chave e embarca para Buenos Aires, onde decide a vaga para a grande final da Copa Libertadores diante do River Plate, na próxima terça-feira (29). O técnico Gabriel Milito afirmou que mesmo com a vantagem do primeiro jogo, vai apresentar um futebol ofensivo para dominar os argentinos.

-Já joguei muitas vezes contra o River, e o mais recomendável não é apenas defender e ficar atrás. Temos que ir para o jogo como habitualmente fazemos: dominando o jogo. Vamos com essa intenção. Vamos sentir como o jogo se desenvolve quando começar - afirmou o treinador.

O confronto vai colocar frente a frente, mais uma vez, dois antigos conterrâneos: os argentinos Gabriel Milito e Marcelo Gallardo. O técnico alvinegro ressaltou a tradição do River no torneio e a importância do psicológico dos atletas em uma grande decisão.

-O treinador deles vai falar que o resultado é possível. Temos que fazer um jogo perfeito para chegar à final. O River é um clube muito grande. Tenho muito claro a fortaleza da nossa equipe, a mentalidade dos nossos jogadores e o espírito competitivo. Defender será importante, mas atacar também, para ver se conseguimos marcar um gol. Tentaremos jogar com personalidade. Podemos fazer o jogo que imaginamos e queremos.

Qual é a vantagem do Galo?

No jogo de ida do torneio continental, na Arena MRV, o Galo abriu uma ampla vantagem de 3 a 0, com dois gols de Deyverson e um de Paulinho.

Além de jogar pelo empate, o time mineiro pode perder o jogo na Argentina por até dois gols de diferença para chegar à decisão. Se repetir o placar de 3 a 0, a decisão vai para os pênaltis.

O River precisa vencer por quatro ou mais gols de vantagem no placar para se classificar.

Milito pediu pés no chãos e relembrou algumas viradas do time argentino em partidas eliminatórias após derrota no jogo de ida, citando o rival, Cruzeiro, eliminado pelo River Plate em 2015.

-Em 2015, o River perdeu em casa por 0 a 1 para o Cruzeiro (nas quartas de final). Veio ao Brasil e venceu por 3 a 0. Contra o Grêmio, em 2018, perdeu por 1 a 0 em casa (nas semifinais), começou perdendo por 1 a 0 e virou. Contra o Palmeiras (nas semifinais de 2020), no primeiro jogo em Buenos Aires perdeu por 3 a 0, veio ao Brasil e no primeiro tempo ganhava por 2 a 0, fez um gol que era duvidoso e esteve muito perto de conseguir a remontada.