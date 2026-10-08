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Reta decisiva: Atlético tem 10 jogos para definir futuro no Brasileirão

Galo busca uma vaga na Libertadores de 2027

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/10/2026 06:00
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Comemoração de gol do Atlético x RBB (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Comemoração de gol do Atlético x RBB (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético entra na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. A equipe tem dez jogos para definir seu futuro na competição e buscar o tão sonhado objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano.
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O Atlético entra na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. A equipe tem dez jogos para definir seu futuro na competição e buscar o tão sonhado objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano.

A primeira batalha das dez finais já acontece nesta quinta-feira (8). O Galo vai à Arena da Baixada para enfrentar o Athletico-PR, às 20h, em jogo válido pela 29ª rodada da competição.

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Atualmente, o Galo ocupa a 7ª colocação, com 43 pontos conquistados. Antes do início da 29ª rodada, as chances de o Atlético conseguir uma vaga na Libertadores por meio do Brasileirão ainda eram baixas. De acordo com dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tinha 18,2% de probabilidade de terminar a competição na zona de classificação para a Libertadores.

Outro cenário que deixa a missão do Galo no Brasileirão ainda mais complicada é o desgaste. A equipe terá que conciliar, nesta reta final de temporada, fases decisivas de três competições. Além do Campeonato Brasileiro, o Atlético está nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

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Mesmo assim, o próprio técnico Eduardo Domínguez já frisou que o Campeonato Brasileiro não será deixado de lado. O Galo busca se manter no pelotão de frente e disputar até o fim uma vaga na Libertadores.

Jogos do Atlético no Brasileirão

  1. 29ª rodada — 8/10: Athletico-PR x Atlético — Arena da Baixada — 20h
  2. 30ª rodada — 11/10: Atlético x Santos — Arena MRV — 16h
  3. 31ª rodada — 17/10: Atlético x Coritiba — Arena MRV — 18h30
  4. 32ª rodada — 26/10: Flamengo x Atlético — Maracanã — 20h
  5. 33ª rodada — 29/10: Atlético x Cruzeiro — Arena MRV — 19h30
  6. 34ª rodada — 4/11: Botafogo x Atlético — Nilton Santos — 21h30
  7. 35ª rodada — 18 ou 19/11: Mirassol x Atlético — Maião
  8. 36ª rodada — 21 ou 22/11: Atlético x Corinthians — Arena MRV
  9. 37ª rodada — 28 ou 29/11: Atlético x Vasco — Arena MRV
  10. 38ª rodada — 2/12: Bahia x Atlético — Arena Fonte Nova
Jogadores do Atlético x Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
MG - BELO HORIZONTE - 03/10/2026 - BRASILEIRO A 2026, ATLETICO-MG X BRAGANTINO - Jogadores do Atletico-MG durante entrada em campo para partida contra o Bragantino no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
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