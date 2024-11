Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 06:15 • Belo Horizonte

O Atlético-MG segue na preparação para enfrentar o Flamengo, neste domingo (10), pela final da Copa do Brasil, e o técnico Gabriel Milito comandou mais um trabalho tático na Cidade do Galo, dessa vez, acompanhado pelo presidente do clube mineiro, Sérgio Coelho.

O único atleta a integrar o departamento médico do Atlético é Cadu. O atacante passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão no joelho direito e segue na fisioterapia.

Para a decisão contra o Flamengo, Milito não pode contar com Deyverson, Fausto Vera e Robert. Os atletas já disputaram a Copa do Brasil por outros times e ficam impedidos, pelo regulamento, de entrar em campo pelo torneio com a camisa alvinegra.

Contudo, quem pode pintar no meio campo do Galo e voltar à titularidade é o meia Zaracho. O atleta voltou de lesão, vem ganhando ritmo e retomando a confiança do treinador, e pode assumir a vaga de Rubens entre os 11 inicias.

O lateral não teve um bom desempenho contra o Atlético-GO, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e pode começar no banco.

Alan Kardec, responsável por marcar o único gol do Galo no jogo de ida contra o Flamengo, também disputa uma vaga entre os titulares do Atlético.

Provável Atlético: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Otávio, Alan Franco, Arana, Scarpa e Zaracho (Alan Kardec); Paulinho e Hulk.