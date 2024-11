Atlético-MG vê chances de Libertadores via Brasileirão diminuírem

Deyverson, do Atlético-MG, em derrota para o Atlético-GO (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Publicada em 07/11/2024 - 04:30 • Belo Horizonte

O Atlético-MG perdeu para o lanterna do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (6), o time misto que o técnico Gabriel Milito levou a campo contra o Atlético-GO não encantou e sofreu um gol de Janderson na etapa final, aos 43'. Com a derrota, o time mineiro estaciona na 10° posição, com 41 pontos, e vê as chances de classificar para a Copa Libertadores via Brasileirão cada vez menores.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, após a 32ª rodada, o Galo tem 1,4% de probabilidade de se classificar para a competição continental por meio do Campeonato Brasileiro.

Na contramão do torneio nacional, o time mineiro está há um passo de disputar dois títulos na atual temporada: a Copa do Brasil e a Conmebol Libertadores.

Atlético-MG perde para o Atlético-GO e estaciona na 10° posição do Campeonato Brasileiro (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

O Galo é o único time do país a disputar as três competições e, no próximo domingo (10), pode erguer o troféu da Copa do Brasil se vencer o Flamengo por três gols de diferença.

O título não só garante mais R$ 73 milhões aos cofres do clube, como também carimba a vaga direta do time na fase de grupo da Libertadores.

Se vencer o Botafogo, no dia 30 de novembro, pela final em jogo único do torneio continental, o Galo também carimba o passaporte para a competição do ano seguinte.

E o Brasileirão?

Na classificação das 10 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 15ª posição, com nove pontos conquistados em nove jogos, com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, num aproveitamento de 33.33%.

O Atlético entra em campo pela próxima rodada do Brasileirão também contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 13 de novembro, três dias após a decisão da Copa do Brasil com o rubro-negro.