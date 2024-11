Atlético-MG retoma preparação para final da Copa do Brasil

Atlético-MG retoma os treinamentos pensando na final da Copa do Brasil contra o Flamengo (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 06:30 • Belo Horizonte

Após a derrota de 1 a 0 para o Atlético-GO, na última quarta-feira (6), o Atlético-MG retomou os treinos na cidade do Galo, nesta quinta (7), iniciando a preparação para o confronto contra o Flamengo, pela final da Copa do Brasil, neste domingo, às 16h (de Brasília).

Os atletas que começaram o jogo em Goiânia, juntamente com o volante Otávio, realizaram atividades regenerativas na academia e na fisioterapia.

O goleiro Matheus Mendes, que foi ausência no último jogo em razão do falecimento de sua mãe, participou do treino normalmente, enquanto o atacante Cadu, em processo de recuperação de uma lesão no joelho direito, permaneceu no departamento médico.

Matheus Mendes, goleiro do Atlético-MG, retoma aos treinos após o falecimento de sua mãe (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Estão programados mais dois treinos no CT antes da final: um nesta sexta-feira, às 16h, e outro no sábado, às 10h.



Deyverson e Fausto Vera, por já terem defendido outros times no torneio, não podem disputar a Copa do Brasil pelo Galo e são ausências diante do rubro-negro.

E agora, Milito?

Otávio deve permanecer no meio-campo alvinegro, como peça fundamental do esquema de Milito, enquanto Kardec ou Vargas podem pintar no ataque caso o técnico opte por um centroavante.

No jogo de ida da final, Alan Kardec balançou as redes aos 34' da segunda etapa, quando o time mineiro perdia por 3 a 0, e deu um fôlego a mais para o Galo buscar o título na Arena MRV.

Zaracho, que voltou de lesão, também pode aparecer entre os titulares na vaga de Rubens, já que o lateral não teve um bom desempenho na última partida e foi alvo de críticas por parte da torcida.

Provável Atlético: Everson; Lyanco, Alonso, Battaglia e Arana; Zaracho (Kardec), Otávio, Alan Franco e Scarpa; Hulk e Paulinho.

Para o jogo de volta, o Galo precisa vencer por três gols de diferença para erguer o troféu. Se ganhar por dois gols, leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo joga por uma derrota simples, empate ou vitória.