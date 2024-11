Alan Kardec marca seu primeiro gol na temporada, pelo Atlético-MG, diante do Flamengo, pela final da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 05:30 • Belo Horizonte

A esperança do Atlético-MG em busca do título na Copa do Brasil saiu dos pés de Alan Kardec. Aos 34 da segunda etapa, quando o Galo perdia por 3 a 0, o centroavante balançou as redes no Maracanã e fez o torcedor alvinegro soltar o grito de "eu acredito" para o jogo de volta, na Arena MRV. Com o tento, Kardec quebrou um jejum de 496 dias sem gols.

A última vez que o centroavante do Galo chegou às redes foi em 24 de junho de 2023, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Fortaleza, válido pela 12ª rodada, na derrota do time mineiro por 2 a 1. Na temporada passada, o jogador disputou 31 jogos.

Em 2024, até aqui, são 19 partidas, com o primeiro gol marcado neste domingo, no Maracanã. O atleta celebrou o gol importante e afirmou que os números abaixo da média não refletem o trabalho dentro do Galo.

- Em número de gols, realmente uma temporada muito abaixo, mas nunca faltou dedicação, empenho, principalmente no dia a dia, onde as pessoas estão ali acompanhando e estão vendo. Eu tive a felicidade de nos manter nessa disputa. Não que não estivesse, mas dentro de uma final você sofrer três gols fora de casa é uma situação bem desconfortável. Nós sabemos que está totalmente aberta essa decisão, manter o foco durante a semana e focar no nosso passo a passo - declarou o camisa 14.

Chegada do centroavante

Kardec foi anunciado pelo Galo em 2022, e desde que chegou entrou em campo em 47 oportunidades, com quatro gols e uma assistência.

No fim de 2022, o jogador passou por uma cirurgia para corrirgir uma hérnia de disco e ficou quase o primeiro semestre da temporada de 2023 fora do elenco.

Kardec tem contrato válido até o fim deste ano e não fazia parte dos planos do Atlético para 2024, sobretudo após a chegada de Deyverson.

Para o jogo de volta, na Arena MRV, no próximo domingo (10), o Galo precisa vencer por três gols de diferença para erguer o troféu. Se ganhar por dois gols, leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo joga por uma derrota simples, empate ou vitória.