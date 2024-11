Taça da Copa do Brasil será exibida em shopping de BH neste sábado

Torcedores vão poder posar ao lado da Copa do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro/CBF







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 08/11/2024 - 17:25 • Rio de Janeiro

Torcedores de Atlético-MG e Flamengo estão ansiosos para saber quem vai ficar com a Copa do Brasil. A resposta definitiva será dada ao final da tarde de domingo, quando os dois times disputam a final da competição, na Arena MRV. Mas torcedores dos dois times — ou de qualquer outro — que estiverem em Belo Horizonte neste sábado (9) poderão ao menos ter o gostinho de ver o troféu de perto.

Isso porque a taça será exposta ao longo do dia no BH Shopping, um dos mais importantes de Minas Gerais. Assim, quem circular pelo centro de compras entre 9h e 22h poderá posar para fotos e guardar como recordação. A ação é da Betano, que patrocina o torneio de clubes da CBF.

Considerada a competição “mais democrática” do país, já que é a única de nível nacional que reúne equipes de todos os estados, a Copa do Brasil se encerra neste domingo, após a realização de 122 partidas, que envolveram 92 equipes.

Campeão em 2014 e 2021, o Atlético-MG vai em busca de seu terceiro título da competição. Para isso, porém, precisará reverter a vantagem construída pelo Flamengo no primeiro jogo da final. No domingo, o time rubro-negro venceu por 3 a 1, no Maracanã

O Flamengo, por sua vez, vai em busca do quinto título da Copa do Brasil. Campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022, o clube está atrás apenas de Cruzeiro (hexacampeão) e Grêmio (penta) na lista de títulos. O Palmeiras também tem quatro conquistas.

Final da Copa do Brasil; no primeiro jogo, deu Flamengo no Maracanã - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Times ainda indefinidos para a decisão da Copa do Brasil

Os técnicos do Atlético-MG, Gabriel Milito, e do Flamengo, Filipe Luís, ainda não definiram as equipes para o duelo decisivo de domingo. Os times ainda fazem um último treino no sábado.

No rubro-negro, a expectativa é pelo possível retorno de De la Cruz e Luiz Araújo. Os dois jogadores estão há semanas sem jogar — De la Cruz sofreu lesão muscular no posterior da coxa direita, e Araújo passou por artroscopia no joelho direito. Ambos voltaram a treinar nesta semana.

No Atlético-MG, não há problemas de lesão. Os desfalques, já previstos, são Deyverson e Fausto Vera. A dupla atuou por Cuiabá e Corinthians nas fases iniciais da Copa do Brasil e, por isso, não podem atuar pelo time mineiro.