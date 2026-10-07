Peças exclusivas e celebridades: Atlético e Instituto Galo realizam 'Leilão de Gala'

O Atlético e o Instituto Galo promovem, no dia 5 de novembro, às 18h30, no Contemporâneo Hall, no Jardim Canadá, em Nova Lima, o Leilão de Gala, novo projeto criado pelo Instituto Galo. A iniciativa busca arrecadar recursos para ampliar e fortalecer os projetos sociais da instituição, que atualmente impactam mais de 200 mil pessoas por ano.

O evento será apresentado pelo pentacampeão mundial Cafu e pela jornalista Mariah Morais. Entre as personalidades já confirmadas estão o influenciador Enaldinho, que reúne quase 50 milhões de inscritos no YouTube; a cantora e influenciadora Gabi Martins; a bicampeã olímpica de vôlei Sheilla Castro; Fernanda Keulla, influenciadora digital e vencedora do BBB 2013; e Dunga, capitão da Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato mundial.

continua após a publicidade

A programação também contará com a presença de ídolos históricos do Atlético, como Reinaldo, Dadá Maravilha, Luizinho, Marques, Diego Tardelli, Victor e Leandro Donizete. O Instituto Galo ainda deve anunciar novos convidados e personalidades nos próximos dias. A noite terá também apresentações musicais na abertura e no encerramento, com bandas de destaque no cenário nacional.

Solidariedade e experiências exclusivas

A proposta do Leilão de Gala é reunir solidariedade, experiências especiais e a paixão pelo Atlético em uma única noite. Os participantes terão a oportunidade de disputar itens exclusivos e vivências únicas, com cada lance contribuindo diretamente para os projetos sociais mantidos pelo Instituto Galo.

continua após a publicidade

Toda a arrecadação do evento será destinada às ações desenvolvidas pela instituição. Entre os itens e experiências que estarão disponíveis no leilão estão:

Camisa do Real Madrid de Cristiano Ronaldo, autografada pelo craque; Camisa da Seleção Argentina de Lionel Messi, também autografada pelo jogador; Camisa do Atlético utilizada na campanha da Libertadores de 2013, assinada pelos principais atletas da conquista, acompanhada do patch de campeão e de uma medalha; Icônico boné do Banco Nacional, autografado por Ayrton Senna; Bola de basquete autografada por uma grande estrela da história da NBA; Jantar com o pentacampeão mundial Cafu, acompanhado de uma camisa da Seleção Brasileira autografada pelo ex-jogador.

Idealizador do Leilão de Gala, Henrique Muzzi ressaltou a importância do evento para aproximar ainda mais o público do trabalho desenvolvido pelo Instituto Galo.

continua após a publicidade

"Será uma noite especial, mas o mais importante acontece depois dela. O que for arrecadado vai permitir que o Instituto Galo amplie seus projetos e chegue a mais pessoas que precisam de apoio."

Muzzi também destacou a capacidade do futebol de mobilizar torcedores e transformar a paixão pelo esporte em ações sociais.

"O futebol tem uma força enorme para mobilizar pessoas. Quando conseguimos transformar essa paixão em solidariedade, criamos uma corrente que pode gerar resultados sociais muito importantes."

continua após a publicidade

Recursos para transformar vidas

Com mais de 200 mil pessoas impactadas anualmente, o Instituto Galo mantém projetos direcionados a diferentes públicos, entre crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e comunidades em situação de vulnerabilidade social. A instituição também promove ações emergenciais e campanhas de mobilização.

O Leilão de Gala surge como uma nova estratégia para a captação de recursos e busca ampliar a rede de parceiros e apoiadores dos projetos do Instituto Galo. A ideia é transformar cada lance realizado durante o evento em novos recursos para as iniciativas sociais da instituição, reforçando a missão de levar a paixão pelo Atlético para além do futebol e convertê-la em solidariedade e esperança.

continua após a publicidade

Leilão de Gala do Instituto Galo

Data: 5 de novembro de 2026

Horário: 18h30

Local: Contemporâneo Hall – Jardim Canadá, Nova Lima (MG)

Apresentadores: Cafu e Mariah Morais

Coapresentadoras: Fernanda Keulla e Yara Fantoni