Paulo Bracks explica ausência de Lyanco: 'Problema pessoal'

Ausência na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, Lyanco teve sua questão explicada pelo CSO do Atlético-MG, Paulo Bracks. Em pronunciamento depois da eliminação do Galo, ele afirmou que o jogador procurou a diretoria por conta de um problema pessoal.

– Não posso deixar de mencionar algo que aconteceu hoje. O atleta Lyanco nos procurou durante a semana, está passando por um problema pessoal, procurou o departamento de futebol, o departamento médico, a comissão técnica e ele não viria para o jogo hoje, como, de fato, não veio. Antes do atleta, tem o ser humano – explicou Paulo Bracks.

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No jogo de ida, o zagueiro teve participação no gol sofrido pelo Atlético-MG contra o Grêmio. Na ocasião, Eduardo Domínguez ainda disse que ele sofria com uma inflamação no tendão.

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– Lyanco teve uma inflamação no tendão e está melhorando. Vamos esperar amanhã para ver como está e a partir dali começar a decidir (se joga) – disse na ocasião.

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Como foi o jogo

O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e confirmou a classificação. Renan Lodi abriu o placar para o Galo, mas Carlos Vinícius marcou o gol de empate e garantiu a vaga gremista na decisão.

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Agora, o Grêmio aguarda a definição do adversário na final. Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h, pelo jogo de volta da outra semifinal da Copa do Brasil.

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O Atlético-MG dominou as ações e abriu o placar aos 25 minutos, com um golaço de Renan Lodi. Weverton ainda fez boas defesas para evitar outros gols, mas, aos 37, Carlos Vinícius aproveitou cruzamento de Noriega e empatou de cabeça. Apesar da pressão atleticana, o Grêmio segurou o resultado até o intervalo.

Carlos Vinicius ergue o braço para celebrar o gol do empate do Grêmio contra o Atlético (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Na segunda etapa, o Atlético seguiu superior e pressionando, mas com o passar do tempo, perdeu intensidade. Mesmo com a entrada de Fred, pedido pela torcida, os caminhos para a área gremistas ficaram mais difíceis de serem encontrados. Com a chegada da chuva, o trabalho alvinegro ficou ainda mais difícil. Na reta final, a situação piorou quando Vitao foi expulso por entrada dura em Braithwaite.