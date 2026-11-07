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Paulo Bracks avalia 'incompetência' do Atlético-MG e peso de estar em três competições

Dirigente falou antes de Eduardo Domínguez após a eliminação do Atlético-MG

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
07/11/2026 22:45
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Paulo Bracks,CSO do Atlético
Paulo Bracks (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Depois da eliminação do Atlético-MG na Copa do Brasil para o Grêmio, o CSO do Galo, Paulo Bracks, avaliou o que chamou de incompetência da equipe para converter as chances que teve. O dirigente ainda ressaltou o peso de se estar em três competições nesse cenário.

– Queria parabenizar e agradecer ao torcedor pela festa que fez, por ter acreditado, por ter demonstrado isso aos jogadores. Os atletas chegaram ao vestiário com outra energia. Isso contagiou e elevou o moral de todos. Alguns se emocionaram, inclusive. Como foi conduzido o ônibus pela torcida. Vimos isso em campo, pelo menos até os 40 minutos, quando tivemos o domínio amplo. Infelizmente, fomos eliminados. Finalizamos quase 50 bolas nesta semifinal de Copa do Brasil e não fomos competentes para estarmos na final – analisou Paulo Bracks sobre a eliminação do Atlético-MG

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– Estamos pagando um preço caro por estar, até então, em três competições. Pelo calendário, tivemos praticamente um jogo a cada três dias. Os desfalques por lesão nos atrapalharam, não é justificativa, mas contribui. Em 15 dias, estaremos na final da Copa Sul-Americana. A terceira final continental em três anos. Hoje vai doer, o torcedor tem que ficar puto, assim como nós estamos. Amanhã vamos levantar a cabeça, trabalhar mais ainda. Vamos fazer de tudo, o possível e o impossível, para voltarmos da Colômbia com esse título – complementou o dirigente.

Como foi o jogo

O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e confirmou a classificação. Renan Lodi abriu o placar para o Galo, mas Carlos Vinícius marcou o gol de empate e garantiu a vaga gremista na decisão.

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Agora, o Grêmio aguarda a definição do adversário na final. Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h, pelo jogo de volta da outra semifinal da Copa do Brasil.

O Atlético-MG dominou as ações e abriu o placar aos 25 minutos, com um golaço de Renan Lodi. Weverton ainda fez boas defesas para evitar outros gols, mas, aos 37, Carlos Vinícius aproveitou cruzamento de Noriega e empatou de cabeça. Apesar da pressão atleticana, o Grêmio segurou o resultado até o intervalo.

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Carlos Vinicius ergue o braço para celebrar o gol do empate do Grêmio contra o Atlético
Carlos Vinicius ergue o braço para celebrar o gol do empate do Grêmio contra o Atlético (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Na segunda etapa, o Atlético seguiu superior e pressionando, mas com o passar do tempo, perdeu intensidade. Mesmo com a entrada de Fred, pedido pela torcida, os caminhos para a área gremistas ficaram mais difíceis de serem encontrados. Com a chegada da chuva, o trabalho alvinegro ficou ainda mais difícil. Na reta final, a situação piorou quando Vitao foi expulso por entrada dura em Braithwaite.

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