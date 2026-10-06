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Natanael celebra marca expressiva pelo Atlético: 'Oportunidade da vida'

Lateral completou 100 jogos pelo Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
06/10/2026 11:27
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Natanael em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Natanael em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Natanael completou uma marca expressiva pelo Atlético. Na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, no último sábado, o lateral-direito chegou a 100 partidas pelo Galo. Em entrevista à GaloTV, o jogador celebrou a marca, falou sobre sua trajetória no clube e destacou a importância de Eduardo Domínguez na adaptação à nova função exercida na temporada.
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Natanael completou uma marca expressiva pelo Atlético. Na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, no último sábado, o lateral-direito chegou a 100 partidas pelo Galo. Em entrevista à GaloTV, o jogador celebrou a marca, falou sobre sua trajetória no clube e destacou a importância de Eduardo Domínguez na adaptação à nova função exercida na temporada.

Natanael relembrou a chegada ao Galo e afirmou que vestir a camisa do clube sempre foi um sonho. O lateral também destacou a oportunidade de alcançar uma marca tão expressiva pelo Atlético.

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— Quando soube do interesse do Galo, eu já de cara queria vir para cá. Foi uma decisão muito fácil para mim e para a minha família. É um grande clube, para mim é uma honra defender essas cores e estar aqui. Encaro como a oportunidade da minha vida, oportunidade que todo menino que, quando começa a jogar futebol, sonha. Estou muito feliz em completar esses 100 jogos. Não é fácil isso em um clube tão grande como o Galo — disse o lateral.

Importância de Domínguez e nova função no Atlético

Natanael também analisou a nova função que exerce na temporada, principalmente desde a chegada de Eduardo Domínguez. O lateral-direito exaltou o treinador e destacou a importância do comandante no processo de adaptação à nova posição.

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— O Barba é um cara que está me fazendo evoluir em outra função. Então, isso está sendo importante para mim. Procuro estar sempre evoluindo, e ele conversa bastante comigo sobre isso de fazer o terceiro zagueiro. É uma posição nova, mas o Barba é muito tranquilo. Toda a nossa linha defensiva evoluiu muito com ele. Isso é importante. Quando a gente cresce como um todo, o individual também aparece — disse o lateral.

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