Milito avalia desempenho do Atlético-MG contra o Grêmio: ‘Necessário ganhar’

Gabriel Milito técnico do Atlético-MG durante partida contra o Grêmio no estádio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Gilson Lobo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 22:58 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG levou a melhor na noite desta quarta-feira (9), ao vencer o Grêmio por 2 a 1, em partida atrasada da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva de imprensa após a vitória na Arena MRV, o técnico argentino Gabriel Milito avaliou o desempenho da equipe no confronto.

➡️ Renato Gaúcho xinga arbitragem após derrota do Grêmio para o Atlético-MG: ‘bagunça’

- Era muito importante pra gente ganhar esse jogo, viemos de um empate em casa no último jogo e hoje enfrentamos um time bom, com bons jogadores, era muito necessário ganhar a partida de hoje pra confiança, para somar 3 pontos e sair com resultado positivo. No primeiro tempo o jogo estava um pouco descontrolado, com situações de perigo para nós e para eles, onde foram claras as chances de gol, tivemos duas intervenções muito boas, e eles também. - comentou Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG.

Classificado nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, Milito aproveitou para ressaltar o esforço físico e mental de sua equipe durante a temporada.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

- No segundo tempo também melhoramos e decidimos jogar mais no contra-ataque. Poderíamos ter marcado 3 a 1 no início da segunda etapa. Todos os jogadores estão fazendo muito esforço, no aspecto físico e mental, e isso seguirá sendo assim até o final da temporada. Porque os jogos do (Campeonato) Brasileiro são muito importantes, e tem a semifinal da Copa do Brasil, e depois Libertadores. Temos que ser competitivos. - analisou o técnico.

Deyverson e Hulk discute com Reinaldo e o árbitro Luiz Flavio de Oliveira durante partida entre Atlético-MG e Grêmio, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Alguns jogadores estão suspensos e não podem jogar contra o Fortaleza, e nós vamos ver o que fazer, temos jogadores lesionados. Mas temos jogadores disponíveis esperando a oportunidade de jogar e agora irão ter a vez deles. - completou.

Com o resultado, o Galo soma mais três pontos, chega aos 40 e ocupa a 9ª colocação do Brasileirão, e ainda tem uma partida a disputar. Agora, com a Data FIFA, os times voltam a campo em cerca de dez dias. O Atlético-MG de Gabriel Milito enfrenta o Fortaleza, no dia 16 de outubro, uma quarta-feira, a partir das 21h45, na Arena Castelão.