Deyverson marca, cria polêmica e vira protagonista em Atlético-MG x Grêmio

Deyverson jogador do Atletico-MG comemora seu gol durante partida contra o Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2024







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 21:50 • Belo Horizonte (MG)

Conhecido no futebol brasileiro por ser irreverente, Deyverson marcou o segundo gol do Atlético-MG na vitória por 2 a 1 contra o Grêmio, na Arena MRV, e foi o grande protagonista da noite. Além do belo gol marcado em uma assistência do Hulk, o camisa 9 trocou farpas com Reinaldo, lateral-esquerdo tricolor, simulou uma agressão e aplaudiu o goleiro Marchesín após ter sido driblado.

Em um lance dentro da área do time gaúcho, Deyverson foi ao chão alegando ter sido agredido por Marchesín, após o goleiro ter encostado a mão no rosto do atleta, ainda no primeiro tempo da partida.

No lance seguinte, Marchesín recebe um recuo de bola e, ao ser pressionado por Deyverson, o goleiro dribla o jogador e o deixa para trás. Em seguida, o atacante se volta para o arqueiro, aplaude o drible e faz um gesto de reverência ao camisa 1 tricolor.

Durante o jogo, Deyverson também trocou farpas com Reinaldo, lateral-esquerdo do Grêmio. Os jogadores se estranharam e, no fim do primeiro tempo, o centroavante alvinegro alfinetou o adversário, afirmando que o seu jeito é ser “provocador”.

Deyverson e Hulk comemoram gol em Atletico-MG x Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2024.

- Cara, o que ele falou eu nem ouvi, eu nem dei bola. Quer vir falar e me desconcentrar, me tirar do jogo. Se eu tivesse jogando do lado dele, ele estaria feliz, né? Ele gostaria. Esse é meu jeito, provocador, normal, eu jogo assim sempre, não vai ser agora que eu vou mudar. Eu fiz o gol, isso faz parte do futebol. Se ele cai na pilha o problema é dele. - declarou Deyverson.

No segundo tempo, os jogadores continuaram se estranhando. Tanto Deyverson quanto Reinaldo foram punidos com cartão amarelo; ambos estavam pendurados e estão fora dos próximos confrontos, contra Fortaleza e Internacional, respectivamente.