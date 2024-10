Renato Gaúcho xinga arbitragem após derrota do Grêmio para o Atlético-MG: ‘Bagunça’

Renato Gaúcho retornou ao time após suspensão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 09/10/2024 - 22:31 • Porto Alegre (RS)

Após a derrota para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (9), o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, saiu na bronca com a arbitragem da partida. O principal lance que rendeu críticas por parte do comandante foi o gol anulado de Braithwaite que, para ele, não houve toque no braço.

O lance em questão aconteceu ainda no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Hulk abriu o placar, de pênalti. Na sequência, Braithwaite aproveitou a desatenção dos adversários e empatou para o Grêmio. Entretanto, o lance foi analisado pelo VAR, que sinalizou um toque no braço do dinamarquês. Renato não concordou.

- Eu não vi a bola pegando no braço do Martin. Mesmo se tivesse pego, não é que ele tenha dominado a bola com o braço e feito o gol. Ele correu, chutou, o goleiro defendeu, a bola sobrou para ele. Mas aí entra o VAR (...) qual é a regra do futebol? sabe qual é a regra ? É uma bagunça. Esse gol que foi anulado aqui realmente mostra que o futebol brasileiro é bagunçado. - disse Renato.

A crítica do técnico gremista ainda se estendeu a outro lance: o pênalti em Hulk. Segundo o comandante, Jemerson apenas chutou o chão, mas Hulk, de acordo com ele, valorizou.

- O Jemerson chuta o chão, o Hulk valorizou e ele não foi pro VAR. Em toda rodada, alguém grita. Será que só eu estou errado? Pra variar, uma bagunça - falou Renato, irritado.

Apesar disso, Renato entende que a sua equipe jogou bem. Com o resultado, o Grêmio permanece na 11ª posição, na zona de classificação, com 35 pontos conquistados. Na próxima rodada, após a Data FIFA, o Tricolor enfrenta o seu maior rival, o Internacional. A bola rola no dia 19 de outubro, a partir das 16h, no Beira-Rio.