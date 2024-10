Hulk atinge marca histórica pelo Atlético-MG contra o Grêmio

Hulk, jogador do Atlético-MG, comemora seu gol durante partida contra o Grêmio, no Estádio Arena MRV, pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 22:12 • Belo Horizonte (MG)

Nesta quarta-feira (09), Hulk se consagrou o maior artilheiro do Atlético-MG no século. Ao abrir o placar na Arena MRV, contra o Grêmio, na vitória alvinegra por 2 a 1, o super-herói atleticano chegou ao 113° gol com a camisa do Galo, em 214 jogos.

O camisa 7 superou Diego Tardelli, que ocupa o segundo lugar, com 112 gols em 230 jogos. Guilherme (75 gols em 122 jogos), Marques (59 gols em 189 jogos) e Luan (49 gols em 305 jogos) completam a lista.

Na história do Campeonato Brasileiro, Hulk é o terceiro maior goleador do Atlético-MG no torneio, balançando as redes 56 vezes. Na carreira, o jogador soma 431 gols - 18 na atual temporada, com oito assistências, sendo o artilheiro alvinegro em 2024.

Desde que chegou ao Atlético, em 2021, o atacante conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil no mesmo ano, a Supercopa em 2022, além de quatro Campeonatos Mineiros (2021, 2022, 2023 e 2024).

Deyverson e Hulk comemoram gol em Atletico-MG x Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF

