Hulk e Deyverson dão vitória ao Atlético-MG sobre o Grêmio

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 21:35 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG levou a melhor na noite desta quarta-feira (9), ao vencer o Grêmio por 2 a 1, em partida atrasada da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV, Hulk abriu o placar de pênalti e passou a ser o maior goleador do time mineiro neste século XXI, com 113 gols. Aravena empatou para o Tricolor, e Deyverson decretou a vitória do Galo. O jogo foi um dos adiados devido às fortes enchentes no Rio Grande do Sul no primeiro semestre.

Com o resultado, o Galo soma mais três pontos, chega aos 40 e ocupa a 9ª colocação do Brasileirão, e ainda tem uma partida a disputar. O Grêmio permanece no 11º lugar, com 35 pontos conquistados.

Como foi o jogo

O jogo começou quente. Com menos de três minutos, o Grêmio teve uma grande chance com Edenílson, que chutou uma bomba de longe para Matheus Mendes defender. Minutos depois, aos oito, Jemerson derrubou Hulk dentro da área, e o árbitro assinalou penalidade máxima para o Atlético-MG. Na cobrança, goleiro para um lado, bola para o outro, e placar aberto para o Galo. Mas a alegria dos donos da casa durou pouco - a resposta do Tricolor foi imediata. Braithwaite tirou a bola de Matheus e chutou com força para empatar o jogo. Entretanto, o gol foi anulado por toque no braço do dinamarquês. Aos 23, o Grêmio conseguiu empatar com Aravena, que entrou livre na área e não desperdiçou a chance. Os times continuaram pressionando, mas pararam nas mãos dos goleiros Marchesín e Matheus Mendes até os 39 minutos, quando Deyverson recebeu de Hulk e recolocou o Galo em vantagem no placar.

Para a segunda etapa, apenas Gabriel Milito promoveu uma alteração na equipe ao retirar o amarelado Lyanco e colocar Bruno Fuchs. Diferente do primeiro tempo, foi o Galo que tomou a iniciativa e chegou com perigo aos cinco e aos seis minutos, com Hulk e Otávio. Na sequência, o jogo ficou morno. Os times tentaram chegar ao gol adversário, mas não foram efetivos. O placar se manteve o mesmo desde a primeira etapa, com a vitória confirmada do Atlético-MG.

Hulk abriu o placar para o Galo após cobrança de pênalti (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O que vem pela frente

Agora, com a Data FIFA, os times voltam a campo em cerca de dez dias. O Atlético-MG enfrenta o Fortaleza, no dia 16 de outubro, uma quarta-feira, a partir das 21h45, na Arena Castelão. Já o Grêmio terá pela frente o seu maior rival, o Internacional. O último clássico do ano ocorre no dia 19 de outubro, um sábado, às 16h, no Beira-Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 x 1 GRÊMIO

6ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 9 de outubro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Hulk (11'/1°T), Aravena (24'/1°T) e Deyverson (39'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco, Deyverson, Fausto Vera e Hulk (Atlético-MG) e Jemerson, Reinaldo e Marchesín (Grêmio)

🟥 Cartões vermelhos: -

💸 Renda: R$ 960.753,47

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 22.053

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Saravia (Palacios), Battaglia, Lyanco (Bruno Fuchs) e Rubens; Otávio (Paulo Vitor), Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Paulinho, Hulk (Alan Kardec) e Deyverson (Mariano).

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; Igor Serrote (Diego Costa), Rodrigo Ely, Jemerson (Pavón) e Reinaldo; Pepê (Ronald), Dodi e Edenilson; Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Mayk); Braithwaite.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa

4️⃣ Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo

🖥️ VAR: Wagner Reway (VAR Fifa-ES)