Ingressos de Atlético x Grêmio pela Copa do Brasil estão à venda: veja preços e onde comprar
Galo iniciou a venda para a partida de volta na Arena MRV
O Atlético iniciou nesta segunda-feira (5) a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na Arena MRV no dia 7 de Novembro (sábado) às 18h. Clique aqui para comprar os bilhetes.
A comercialização iniciou às 10h (de Brasília) desta terça (29). Os ingressos estão a partir de R$ 29,90, no Inter Norte, para sócios GNV.
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Abertura das vendas dos ingressos
05/10 – 10h: Instituto Galo
05/10 – 10h: GNV Black
05/10 – 10h: GNV Premium
05/10 – 10h: Forte e Vingador / GNV Arena
05/10 – 14h: GNV Alvinegro (Preto/Prata) / Internacional
05/10 – 17h: Branco / Clubes
05/10 – 18h: GNV da Massa / Arena
06/10 – 09h: Público Geral
06/10 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Grêmio
Inter Norte (Portão 6)
Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
Alvinegro: R$ 29,90
Branco: R$ 29,90
Da Massa: R$ 29,90
Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,84
Inteira: R$ 99,67
Inter Sul (Portões 11 e 15)
Forte e Vingador / Internacional: R$ 69,90
Alvinegro: R$ 81,55
Branco: R$ 104,85
Da Massa: R$ 233
Clubes: R$ 116,50
Meia-entrada: R$ 116,50
Inteira: R$ 233
Inter Leste (Portões 5 e 12)
Forte e Vingador / Internacional: R$ 84,90
Alvinegro: R$ 99,05
Branco: R$ 127,35
Da Massa: R$ 283
Clubes: R$ 141,50
Meia-entrada: R$ 141,50
Inteira: R$ 283
Inter Oeste (Superior Oeste – Portão 14)
Forte e Vingador / Internacional: R$ 95,10
Alvinegro: R$ 110,95
Branco: R$ 142,65
Da Massa: R$ 317
Clubes: R$ 158,50
Meia-entrada: R$ 158,50
Inteira: R$ 317
Brahma Sul (Inferior Sul – Portão 13)
Forte e Vingador / Internacional: R$ 179,10
Alvinegro: R$ 208,95
Branco: R$ 268,65
Da Massa: R$ 597
Clubes: R$ 298,50
Meia-entrada: R$ 298,50
Inteira: R$ 597
Brahma Norte (Inferior Norte – Portão 4)
Forte e Vingador / Internacional: R$ 179,10
Alvinegro: R$ 208,95
Branco: R$ 268,65
Da Massa: R$ 597
Clubes: R$ 298,50
Meia-entrada: R$ 298,50
Inteira: R$ 597
Brahma Leste (Inferior Leste – Portões 7, 8 e 10)
Forte e Vingador / Internacional: R$ 279
Alvinegro: R$ 325,50
Branco: R$ 418,50
Da Massa: R$ 930
Clubes: R$ 465
Meia-entrada: R$ 465
Inteira: R$ 930
Brahma Leste Premium (Inferior Leste Premium – Portão 8)
Forte e Vingador / Internacional: R$ 320,10
Alvinegro: R$ 373,45
Branco: R$ 480,15
Da Massa: R$ 1067
Clubes: R$ 533,50
Meia-entrada: R$ 533,50
Inteira: R$ 1067
Brahma Oeste (Inferior Oeste – Portões 2, 3 e 16)
Forte e Vingador / Internacional: R$ 399
Alvinegro: R$ 465,50
Branco: R$ 598,50
Da Massa: R$ 1330
Clubes: R$ 665
Meia-entrada: R$ 665
Inteira: R$ 1330
Lounges
Lounge Oeste / GNV Premium (Portões 1 e E1) – Open bar e Open food: R$ 700,00
Lounge Leste (Portões 1 e E1) – Open bar: R$ 500,00
Lounge Brahma Leste (Lounge Inferior Leste – Portão 8) – Open bar e Open food: R$ 450,00
TORCIDA VISITANTE
Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 200 / Meia: R$ 100
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
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