Ingressos de Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes se enfrentam no próximo domingo (11) às 16h na Arena MRV
O Atlético iniciou nesta quarta-feira (7) a venda de ingressos para a partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (11) às 16h pela 29° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os ingressos estão a partir de R$ 29,90, no Inter Norte, para sócios GNV. O GNV Kids terá 90% de desconto, de acordo com o setor, e os planos pagos terão direito à compra de até dois ingressos adicionais, com 70% de desconto.
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Abertura das vendas dos ingressos
07/10 – 10h: Forte e Vingador / GNV Arena
07/10 – 14h: GNV Alvinegro (Preto/Prata) / Internacional
07/10 – 17h: Branco / Clubes
07/10 – 18h: GNV da Massa / Arena
08/10 – 09h: Adicionais
08/10 – 09h: Público Geral
08/10 – 09h: Início das vendas do Inter Norte
08/10 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Santos
SETORES INTER (SUPERIOR)
Inter Norte — Portão 6
Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
Alvinegro: R$ 29,90
Branco: R$ 29,90
Da Massa: R$ 29,90
Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 50,00
Inteira: R$ 100,00
GNV Kids: R$ 29,90
Inter Leste — Portões 5 e 12
Forte e Vingador / Internacional: R$ 39,00
Alvinegro: R$ 45,50
Branco: R$ 58,50
Da Massa: R$ 130,00
Clubes: R$ 65,00
Meia-entrada: R$ 65,00
Inteira: R$ 130,00
GNV Kids: R$ 13,00
Inter Oeste — Portão 14
Forte e Vingador / Internacional: R$ 42,00
Alvinegro: R$ 49,00
Branco: R$ 63,00
Da Massa: R$ 140,00
Clubes: R$ 70,00
Meia-entrada: R$ 70,00
Inteira: R$ 140,00
GNV Kids: R$ 14,00
Inter Sul — Portões 11 e 15
Forte e Vingador / Internacional: R$ 35,00
Alvinegro: R$ 40,84
Branco: R$ 52,51
Da Massa: R$ 116,68
Clubes: R$ 58,34
Meia-entrada: R$ 58,34
Inteira: R$ 116,68
GNV Kids: R$ 11,67
SETORES BRAHMA (INFERIOR)
Brahma Sul — Portão 13
Forte e Vingador / Internacional: R$ 60,00
Alvinegro: R$ 70,00
Branco: R$ 90,00
Da Massa: R$ 200,00
Clubes: R$ 100,00
Meia-entrada: R$ 100,00
Inteira: R$ 200,00
GNV Kids: R$ 20,00
Brahma Norte — Portão 4
Forte e Vingador / Internacional: R$ 60,00
Alvinegro: R$ 70,00
Branco: R$ 90,00
Da Massa: R$ 200,00
Clubes: R$ 100,00
Meia-entrada: R$ 100,00
Inteira: R$ 200,00
GNV Kids: R$ 20,00
Brahma Leste — Portões 7, 8 e 10
Forte e Vingador / Internacional: R$ 77,00
Alvinegro: R$ 89,83
Branco: R$ 115,50
Da Massa: R$ 256,67
Clubes: R$ 128,34
Meia-entrada: R$ 128,34
Inteira: R$ 256,67
GNV Kids: R$ 25,67
Brahma Leste Premium — Portão 8
Forte e Vingador / Internacional: R$ 96,00
Alvinegro: R$ 112,00
Branco: R$ 144,00
Da Massa: R$ 320,00
Clubes: R$ 160,00
Meia-entrada: R$ 160,00
Inteira: R$ 320,00
GNV Kids: R$ 32,00
Brahma Oeste — Portões 2, 3 e 16
Forte e Vingador / Internacional: R$ 96,00
Alvinegro: R$ 112,00
Branco: R$ 144,00
Da Massa: R$ 320,00
Clubes: R$ 160,00
Meia-entrada: R$ 160,00
Inteira: R$ 320,00
GNV Kids: R$ 32,00
LOUNGES
Lounge Oeste / GNV Premium — Portões 1 e E1 — Open bar e Open food: R$ 600,00
Lounge Leste — Portões 1 e E1 — Open bar: R$ 500,00
Lounge Brahma Leste — Portão 8 — Open bar e Open food: R$ 450,00
TORCIDA VISITANTE
Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 140,00 / Meia: R$ 70,00
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
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