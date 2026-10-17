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Domínguez exalta jogadores do Atlético e celebra resultado: 'Fizemos a tarefa'

Galo venceu o Coritiba por 1 a 0 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
17/10/2026 21:28
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Barba em Galo x Coxa (Foto: Pedro Souza/Atlético)
Barba em Galo x Coxa (Foto: Pedro Souza/Atlético)
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O Atlético venceu o Coritiba por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez destacou a força do elenco alvinegro e celebrou o resultado, que levou a equipe ao G-5 da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Coritiba por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez destacou a força do elenco alvinegro e celebrou o resultado, que levou a equipe ao G-5 da competição.

Domínguez ressaltou a confiança nos jogadores e valorizou o trabalho coletivo realizado pelo grupo. O treinador também destacou o calendário recente da equipe, com quatro partidas em 12 dias, e explicou a importância de contar com diferentes peças para manter o nível de competitividade.

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— Nós fizemos a tarefa. Sabemos que faltam sete jogos no Brasileiro e não há nada definido. Temos que continuar trabalhando e os jogadores acreditando neles. Antes da partida, eu falei que, nos últimos 12 dias, tivemos quatro jogos. É muito difícil repetir a escalação. Acredito muito nos jogadores, e eles começaram a fazer um grupo muito forte. Quando a vitória acontece, ainda se acredita mais, não no trabalho, mas neles mesmos, que são grandes jogadores e têm muita qualidade. Jogue quem jogar, sempre vamos representar o Atlético e nosso torcedor. Muito feliz, muito contente pelo trabalho de todos — disse Domínguez.

Como foi Atlético x Coritiba?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada pelo jogo truncado e pela falta de grandes oportunidades. O Atlético teve maior posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio em volume ofensivo suficiente para criar chances claras de gol. O Coritiba, por sua vez, apostava nas transições em velocidade para levar perigo, mas também encontrou dificuldades para ser efetivo no ataque.

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Segundo tempo

Na segunda etapa, o Galo seguiu controlando a posse de bola e voltou com mais volume ofensivo, criando oportunidades para abrir o placar. No entanto, a equipe encontrava dificuldades para chegar com qualidade ao ataque e, quando conseguia finalizar, esbarrava em Pedro Morisco. O goleiro do Coritiba teve uma grande atuação e fez boas intervenções para evitar o gol alvinegro.

A insistência atleticana foi recompensada na reta final da partida. Aos 32 minutos do segundo tempo, Natanael avançou pela direita e rolou para Igor Gomes, que chegou batendo firme para balançar as redes e marcar o gol da vitória do Atlético.

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Domínguez chegando em Atlético x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez chegando em Atlético x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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