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Análise: Reservas do Atlético dão conta do recado e reforçam força do elenco

Galo bateu o Coxa por 1 a 0 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/10/2026 06:00
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Atlético Mineiro contra Coritiba; goleiro em amarelo aplaude ao lado de seus companheiros em campo.
Atlético x Coritiba (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
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Os reservas do Atlético foram acionados e cumpriram o seu papel. Embora o desempenho não tenha sido perfeito, o resultado veio e a equipe manteve a sequência positiva. Além de colocar o Galo no G-5 do Brasileirão e fortalecer a briga por uma vaga na Libertadores, a vitória também dá confiança para a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, na qual o time alvinegro conta com uma vantagem confortável após vencer o jogo de ida por 3 a 0
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Os reservas do Atlético foram acionados e cumpriram o seu papel. Embora o desempenho não tenha sido perfeito, o resultado veio e a equipe manteve a sequência positiva. Além de colocar o Galo no G-5 do Brasileirão e fortalecer a briga por uma vaga na Libertadores, a vitória também dá confiança para a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, na qual o time alvinegro conta com uma vantagem confortável após vencer o jogo de ida por 3 a 0.

Primeiro tempo

Na primeira etapa, o Atlético buscou se impor desde o início, mas encontrou dificuldades diante da defesa bem postada do Coritiba. Com a posse de bola, o Galo tentava encontrar espaços principalmente nas jogadas individuais e nas arrancadas em velocidade de Alan Minda.

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Outra alternativa eram as investidas em profundidade pelos lados do campo. Os laterais Pascini, pela esquerda, e Natanael, pela direita, avançavam com frequência, faziam ultrapassagens e buscavam chegar à linha de fundo para encontrar o centroavante Thiago Borbas.

Por outro lado, o Atlético também sofreu em alguns momentos com as transições rápidas do Coritiba. Apesar disso, a equipe conseguia se reorganizar defensivamente para conter as investidas adversárias.

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A primeira etapa foi marcada pelo jogo truncado e pela falta de grandes oportunidades para os dois lados. Embora tivesse maior presença com a bola, o Galo não conseguiu transformar a posse em volume ofensivo suficiente para criar chances claras de gol.

Segundo tempo

O Atlético conseguiu criar, no início da segunda etapa, praticamente o mesmo volume de oportunidades que havia produzido durante todo o primeiro tempo. A equipe chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado por impedimento. Após um cruzamento, Pascini apareceu na segunda trave para finalizar, mas estava em posição irregular.

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Com o passar do tempo, o Galo continuou buscando o ataque, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas e dar sequência às investidas ofensivas. Com isso, o ritmo da partida voltou a cair. O Coritiba, por sua vez, tentava explorar os espaços em transições rápidas, mas também não conseguia levar perigo de forma consistente.

Na sequência, o Atlético voltou a controlar a posse de bola e a organizar melhor suas ações ofensivas. Em uma jogada bem construída, a equipe conseguiu abrir o placar. Natanael avançou pela direita e fez um passe preciso para Igor Gomes, que chegou finalizando com firmeza para marcar o gol da vitória alvinegra.

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Na reta final, o Galo ainda precisou suportar a pressão do Coritiba, mas conseguiu se defender e garantir os três pontos.

Os reservas do Atlético deram conta do recado. Embora a atuação não tenha sido brilhante, a equipe apresentou consistência para alcançar o principal objetivo: a vitória. Com o resultado, o Galo chega ao G-5 do Brasileirão e ganha confiança para a sequência da temporada, enquanto os titulares poupados chegam mais descansados para os próximos compromissos decisivos, especialmente na Copa Sul-Americana.

Igor Gomes comemora gol em Atlético-MG x Coritiba
Igor Gomes comemora gol em Atlético-MG x Coritiba (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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